Juan Jesús Cruz: “Estamos en el camino para en 10 o 15 años poder curar la mayoría de tumores”

Iba para internista y reconoce que llegó a la Oncología “casi de casualidad”, pero esa dirección le llevó a convertirse en uno de los oncólogos médicos más importantes del país. Creó el primer servicio de Oncología de Salamanca y Castilla y León -del que ha sido jefe durante décadas- y fue pionero con iniciativas como el Consejo Genético o la Unidad de Largos Supervivientes.

–La normativa no permite que un médico trabaje más allá de los 70 años, pero ¿quedaba energía para haber continuado?

–Creo que sí, pero este año ha sido especialmente duro por el covid, por el traslado y porque el servicio ha tenido enfermos en el Virgen de la Vega, consultas en el nuevo Hospital y unidades en el Clínico... Ha sido un año duro y con algún problema personal. Si me lo preguntan un año antes lloro, pero esta vez me ha dado menos pena dejarlo, aunque lo echaré de menos porque dejar de ser médico lo llevo mal.

–¿La jubilación le ha pillado con algún reto a medias?

–Profesionalmente hemos dejado cosas que me hubiera gustado concluir como un proyecto muy bonito de biopsia líquida. Eso está ahí pendiente y espero poderlo llevar adelante con el IBSAL y la Universidad.

–¿Y ahora qué?

–He tenido el privilegio de que me nombren profesor emérito de la Universidad de Salamanca y las responsabilidades son docencia e investigación. Lo que pierdo y me duele es lo otro. Yo siempre he sido médico, luego médico y a mayores, el resto de las cosas.

–Tras una carrera tan extensa ¿hay algo de lo que se sienta especialmente satisfecho?

–Me siento muy satisfecho de haber iniciado una especialidad de Oncología en Salamanca y en Castilla y León. De empezar a tratar una serie de pacientes con una enfermedad tan grave como es la oncológica, pero lo más bonito ha sido la relación con esos pacientes, incluso también con los que no han ido bien y aún así te lo agradecen.

–La diferencia entre aquella Oncología que descubrió en los 80 y la actual debe ser enorme.

–Sobre todo ha cambiado la forma en la que vemos al enfermo oncológico porque las bases de clasificación de tumores ya estaban sentadas: los diagnósticos, biopsias con aguja fina.... Pero era difícil transmitir que se podían hacer otras cosas con estos enfermos. Que aunque no se pueda radiar a un paciente se le puede tratar con fármacos o alargar su supervivencia. Tuve la suerte de recibir una buena acogida en el Hospital y crecimos porque la gente creyó en nosotros. Recuerdo que nuestro primer Hospital de Día era una habitación con unos ganchos para colgar. No teníamos campana de flujo laminar para cargar los fármacos, que pueden ser tóxicos, así que se abría la ventana y ventilábamos.

–¿Llegarán a ver nuestros hijos el sueño de que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica?

–Sí, lo veremos hasta nosotros. No ya una enfermedad crónica, sino que curaremos el cáncer. Ahora mismo hay tumores como el de mama, que cuando se diagnostica a tiempo se debe curar más del 90%. Hablamos de curar, de morirse de viejo o de otra cosa. En pulmón, que antes no había posibilidades cuando era metastásico, ahora abrimos un subgrupo de pacientes que se empiezan -quizás- a cronificar como bien dices, pero con larga supervivencia. En melanoma metastásico se está logrando con la inmunoterapia que vivan a los 5 años el 40% y estén libres de enfermedad el 30%. Se están dando los pasos para acabar con la maldición del cáncer, pero no habrá una panacea que sirva para todos. Cada tumor tendrá su tipo de tratamiento, pero con el bagaje de conocimientos de la biología del cáncer, estamos en el camino de en 10 o 15 años haber dado un giro radical al cáncer y curar la mayoría de los tumores.