Juan Ignacio Pérez, catedrático de Fisiología salmantino: “Ya que limitan mis derechos, que me expliquen los motivos”

Natural de la localidad salmantina de Vega de Tirados, Juan Ignacio Pérez es catedrático de Fisiología Animal en la Universidad del País Vasco (UPV), donde fue rector entre 2004 y 2008, ahora compagina la docencia y la investigación con la dirección de la Cátedra de Cultura Científica de la institución académica vasca. –Desde que comenzó la pandemia todos hablamos de PCR, antígenos, ARN, ¿pero tiene la sociedad suficiente conocimiento científico para entender lo que está pasando? –No, hay un déficit importante en cultura científica, no solo por los conocimientos, ya que es muy difícil estar al día de todas las cosas, pero más importante que el conocimiento es otro aspecto de la cultura científica que, además tiene consecuencias, y es el ser consciente de cómo se adquiere el conocimiento. La gente cree que en ciencia lo que sabemos ya es para siempre y la realidad no es así, adquirir conocimiento es un proceso en el que a trancas y barrancas, avanzado y retrocediendo, al final logramos ir más allá y vamos sabiendo cosas con más certeza. Si no somos conscientes de esto es difícil de entender que hoy te digan una cosa y dentro de dos meses otra, pero es perfectamente posible que hoy creamos saber algo y dentro de dos meses nos demos cuenta de que no es correcto. –Es lo que ha pasado en esta pandemia. –Sí, por ejemplo, no se dio importancia a los aerosoles, hemos sido conscientes según ha ido pasando el tiempo. Y si no eres consciente de que el conocimiento se adquiere así, puedes pensar que te están tomando el pelo. –¿Y la pandemia cree que servirá para que se le dé a la Ciencia el valor que tiene? –La gente va a quedar marcada por la pandemia, pero también por el impacto que pueda tener la vacuna como vía de solución, y esto es una reivindicación del valor de la ciencia y no habíamos vivido nunca el efecto de forma tan explícita. Uno de los problemas que tenía la ciencia era que la gente no era consciente de que una gran parte de su calidad de vida dependía de ella, de lo que habíamos aprendido a través de la ciencia. No habíamos tenido oportunidad quizás de verlo de manera tan explícita como ahora con las vacunas. Estamos viendo que en diez meses se ha conseguido un logro que en anteriores ocasiones había requerido diez años en el caso de otras vacunas, pero ahora a finales de noviembre ya había una vacuna y en diciembre se estaba vacunando. Esto lo hemos visto en directo y creo que esto quedará en la memoria de las personas mucho tiempo y puede ser una buena enseñanza.

–Sobre el tema de las vacunas, ¿se ha hecho el ejercicio de divulgación necesario para evitar el rechazo? –Probablemente, nunca es suficiente. Yo creo que ha habido lo que llamo una cacofonía, mucho ruido. Es comprensible porque las personas no tienen que saber qué información es buena y a la gente le ha llegado mucha información, muchos estímulos, así que es normal que si a las personas les llegan mensajes discordantes y no se explica bien cómo se ha pasado de 10 años a 10 meses para tener una vacuna, lo lógico es que exista cierta desconfianza, pero yo soy optimista porque como la vacunación va a ser gradual, vamos a ver qué hay de incierto en todos los mensajes agoreros. Lo más normal va a ser que no se conozca a otras personas que hayan tenido un problema con la vacuna y si es así, los ciudadanos van a acabar entiendo que la mejor manera de salir de este entuerto es vacunándose. La propia experiencia de la vacunación va a ser instructiva y las personas van a aprender que el riesgo que corren no vacunándose es muy superior al que corren vacunándose. –Esta crisis sanitaria tiene como origen el mundo animal ¿si conociéramos mejor el mundo que nos rodea, nos iría mejor? –Quiero creer que sí. El mundo animal tiene interés intrínseco, de carácter cultural, pero también es cierto que tiene interés de orden práctico porque los animales forman parte de los ecosistemas y nosotros dependemos de los ecosistemas para vivir, pero los ecosistemas alterados también nos pueden causar daños de forma diferente y facilitan la llegada de enfermedades procedentes de los animales, las llamadas enfermedades zoonóticas. En ese contexto, el conocimiento de la biología de los animales, pero también de las plantas, es muy útil porque te ayuda a entender cómo funciona el sistema en su conjunto. Luego hay otra utilidad, ya que entendiendo cómo funcionan los animales entendemos mejor cómo funciona nuestro organismo, algo que es bueno porque nos hace más conscientes de nuestras fortalezas y debilidades biológicas.

–Ha sido crítico con la gestión de la pandemia. Lo cierto es que, pese a los mensajes sobre las consecuencias que podía tener la Navidad en la expansión del virus, no se limitó apenas la movilidad y las familias, muchas, se juntaron. ¿Va a tener razón el refrán que dice que el hombre es el único animal que golpea dos, y en este caso hasta tres veces, con la misma piedra? –Sí, lo que pasa es que no son las mismas personas las que se dan el golpe cada vez y es difícil escarmentar en cabeza ajena. Esto es parte del problema. Por parte de las autoridades hubo una actuación contradictoria porque por un lado permitieron un tipo de movilidad que antes no se permitía y a la vez aconsejaban a los ciudadanos que no se movieran. Pero en este caso no es solo que un ciudadano concreto va a tener un problema, sino que es un problema social, sistémico, porque se puede contagiar a otras personas y agravar una situación de salud pública. Esta es la parte que tienen las autoridades de responsabilidad, no basta con apelar a la responsabilidad de las personas, hay una parte en esta ecuación que es lo que tienen que hacer las autoridades para evitar que el daño de una persona se convierta en un daño de carácter social. Uno puede contagiarse, irresponsablemente o no, y eso tienen unas consecuencias individuales, pero también sistémicas, el efecto de su comportamiento se expande. Si las autoridades tienen la constancia de que el movimiento es negativo para la expansión del virus, tiene que limitarlo, pero lo que no pueden hacer es recomendarte que no te mueves. Y si la razón por la que no lo hacen es porque hay otros bienes que se tienen que preservar alternativamente, lo tienen que decir para que la gente sepa a qué atenerse. He echado mucho de menos una explicación clara de las razones que había detrás de las decisiones que tomaron, tanto de hacer cosas como de no hacerlas. Ya que se van a limitar mis derechos, se van a tomar decisiones que pueden afectar a mi salud, pido que me lo expliquen y si lo entiendo es mucho más fácil que actúe de manera responsable, pero lo que no se puede es que reciba mensajes contradictorios y sin una explicación cabal.

