Juan Francisco Blanco, experto en léxico salmantino: “Muchas palabras están en boca de los últimos usuarios”

Juan Francisco Blanco, director del Instituto de Identidades de la Diputación, es experto en vocabulario salmantino.

–¿Se sabe cuántos salmantinismos existen?

–Es imposible. El diccionario de la RAE solo recoge una pequeña parte. Una buena aproximación será el diccionario de las hablas de Salamanca que prepara el Instituto de Identidades y que revisa todo lo escrito sobre términos salmantinos. No obstante, es difícil poner un número, porque permanentemente se hacen estudios que incorporan términos que se usan en Salamanca, pero a lo mejor solo en un pueblo o comarca.

–¿Por qué se pierde el uso de la mayoría?

–Muchas veces sacralizamos el diccionario de la Academia. Si no viene en el diccionario, nos da vergüenza utilizar esa palabra. Pero que no venga, solo significa eso, que no viene en el diccionario. Sigue siendo una palabra castellana que vale la pena ponerla a salvo y recuperarla. De ahí surgió la idea del diccionario.

–¿Están en peligro de extinción los salmantinismos?

–Muchos de ellos ya están en boca de los últimos usuarios. Es cierto que ahora existe una reivindicación de las señas de identidad, de dar valor al patrimonio inmaterial como el habla. Hay gente que lleva con orgullo utilizar esas palabras que oía en su casa, que escuchaba a abuelos o padres, lo que nos hace tener una leve esperanza de que ese gusto porque no se pierdan las palabras más nuestras, en cierta manera, recuperen un cierto ritmo en el uso. Pero es más voluntarioso que realista. La realidad es que la mayoría de usuarios son gente mayor. Lo importante, por lo tanto, es llegar a tiempo para registrarlas y que la gente pierda la vergüenza de utilizarlas.