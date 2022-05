Juan Carlos Izpisúa, experto en rejuvenecimiento celular: “Ya hemos demostrado que podemos rejuvenecer células humanas para mejorar una enfermedad”

–Lo matizaría un poco, no es precisamente trabajar en el envejecimiento, sino tratar que nuestras células, que con el paso del tiempo dejan de funcionar apropiadamente, se puedan restaurar y eso pasa por rejuvenecerlas o hacerlas parecidas a cuando eran jóvenes, pero eso no necesariamente está relacionado única y exclusivamente con el envejecimiento, por eso también he hablado de enfermedades genéticas, por lo tanto, que las tenemos desde el momento que nacemos; y enfermedades adquiridas, que las podemos adquirir desde que tenemos veinte años u otra edad por nuestra relación con el medio ambiente, por no comer bien, el estrés. No son enfermedades del envejecimiento, pero bien es verdad que muchas de ellas están asociadas al envejecimiento.

–Creo que depende del entorno socioeconómico en el que se encuentre cada individuo. Hay países donde esa calidad de vida es mayor que en otros y, precisamente, lo que se trata de buscar no es la inmortalidad, sino que esos últimos años de nuestra vida, independientemente de lo que nos han transmitido nuestros padres, como venimos de fábrica, sean lo más homogéneos y equitativos para toda la población. Pero es verdad que existen diferencias, es un hecho constatado.

–Cuándo es algo que en ciencia nos es imposible saber porque puede ser mañana o dentro de cien años, descubrir secretos de la naturaleza no está programado. Sabemos que la flor del melocotonero aparece en marzo, pero poner una fecha a algo que ni los científicos sabemos, sería totalmente iluso. De lo que sí estoy convencido es que desde el punto de vista conceptual, dado que lo hemos demostrado en animales de experimentación, podemos manipular el genoma y epigenoma para mejorar la salud y eso en algún momento lo podremos trasladar al ser humano.

–Yo pongo el ejemplo de dos gemelos que tienen el mismo ADN, pero cuando crecen y se desarrollan tienen una vida totalmente distinta, están expuestos a un tipo de alimentación distinta, a un trabajo distinto, a un nivel de estrés distinto y ello conlleva enfermedades muy distintas para los dos. Quizás un ejemplo también muy ilustrativo es el de las colonias de ciertos animales, como de abejas u hormigas, donde tenemos la reina y las trabajadoras. La reina vive entre 10 y 100 veces más, depende de la especie animal, que las trabajadoras y la única diferencia es lo que comen, así que, obviamente, los cambios ambientales alteran nuestro epigenoma y hacen que tengamos una vida más o menos saludable. Es muy importante hacer caso a lo que nos decían nuestras madres: come bien y descansa. Eso es fundamental para que nuestro epigenoma funcione como cuando era joven.

–¿Y depende que ese avance llegue antes del dinero que se invierta en ciencia?

–Obviamente, es quizás el factor más importante, pero también la cultura científica, que no solo es el dinero, sino intentar apoyar a una comunidad de personas que dedican buena parte de sus vidas a tratar de generar conocimiento. Desafortunadamente, en nuestra juventud quizás no es lo más importante, pero entiendo que debería haber una mayor concienciación y un mayor apoyo, no solo a nivel económico, sino también desde el punto de vista de la educación, sobre la importancia que tiene la ciencia y el conocimiento en general.

–Ha pedido a los gobernantes que creen normas adecuadas para poder avanzar en ciencia. ¿Son las normas un obstáculo que se encuentran los científicos para avanzar?

–No se trata de echar la culpa a nadie, pero sería de agradecer un mayor diálogo para poder avanzar en eso que me preguntaba antes de cuándo se podrá trasladar el conocimiento adquirido a los seres humanos. Eso nos permitiría establecer las normas por las que nos regimos todos y poder avanzar de manera consensuada en algunos de los experimentos porque muchas veces nos cuesta a nosotros mismos saber si son apropiados o no, y no es el científico el que debe decidir, sino la sociedad.

–Tiene previsto experimentar los avances conseguidos en ratones en monos, ¿tiene una fecha?

–Es uno de los modelos animales que estamos utilizado, pero el concepto de rejuvenecer para que la enfermedad mejore ya lo hemos demostrado en células humanas, no en organismos humanos, pero sí en células humanos, por eso estoy convencido y esperanzado de que podrá tener un efecto beneficioso y práctico para el ser humano.