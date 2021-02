–Empecé a trabajar muy joven, cuando estaba acabando la licenciatura de Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Seminario de Lexicografía de la Real Academia Española. Estuve allí 16 años, fui también profesor en la Universidad Complutense, luego marché a Indiana, después a Oxford y ahora vengo a Salamanca. Frente a otros colegas cuya trayectoria ha sido mucho más sedentaria, cosa que respeto y que comprendo que es más sensata y racional, me ha gustado cambiar y probar nuevas cosas. Eso es lo que en esencia define mi interés por Salamanca y como trasfondo la presencia de una serie de buenos amigos en la Universidad de Salamanca y lo atractivo de una ciudad a la que he viajado mucho, sobre todo para trabajar en la Biblioteca Histórica, o participar en congresos científicos, y que creo que es un lujo cultural, artístico y humano del que, quizás por esa cosa tan española de no valorar lo nuestro y más lo ajeno, no le damos el valor que tiene. Como entorno histórico y monumental, Salamanca no tiene nada que envidiar a Oxford y en mi terreno profesional, tampoco.

“El mundo universitario tiene una tendencia endogámica, pero no pasa solo en España, en Estados Unidos está solucionado, pero en Reino Unido es rampante”

–La estabilización no es el objetivo, puesto que como investigador senior tendría ya una situación estable en Oxford ¿no?

–Yo en Oxford estuve en una plaza permanente desde el principio y desde hace unos años era catedrático de Filología y Literatura Española Medievales. Así que volver es también un poco un salto en el vacío en el sentido de que dejo un puesto estable por un contrato de investigador distinguido de cuatro años, pero los términos de la convocatoria establecen que al final del periodo, si el titular se ha habilitado conforme a la legislación española, se sacará una plaza permanente.

–Su contrato lleva asociado el desarrollo de una línea de investigación, ¿cuál es su proyecto?

–Sí, se trata de enriquecer las líneas de investigación desarrolladas en la Universidad. Yo espero contribuir con líneas consolidadas como son las relativas a los estudios de Literatura Medieval y Renacentista. La línea novedosa que aporto es una que comencé hace cuatro años, que es la historia de los estudios filológicos en el ámbito hispánico. Para embarcarme en ella fue fundamental una beca que recibí en el Reino Unido de una prestigiosa institución, The Leverhulme Trust, con la que comencé el estudio de Américo Castro.

–No llega de nuevas a la Facultad de Filología.

–Sí, ayer precisamente una compañera de departamento me decía en un mensaje la ilusión que le hacía que fuéramos a ser compañeros después de conocernos de jóvenes, cuando éramos estudiantes de doctorado y acudíamos a los congresos hace 25 años o más. Otros son gente más joven a la que he visto crecer y en otros casos, como el de Pedro Cátedra, el conocimiento va más lejos ya que él fue el presidente de mi tribunal de tesis. Desde luego, no tengo el sentimiento de venir a un territorio extraño, sino que en estos días ya me he podido dar un paseo y charlar con más de una docena de amigos y colegas.

–Ayudas como las Beatriz Galindo son fundamentales para captar talento.

–Son fundamentales, sin ellas hubiera sido mucho más complicado venir. Yo nunca he desarrollado una carrera al amparo de un director de tesis, cuando me fui a Indiana no conocía a nadie allí y cuando me fui a Oxford tampoco. Este cambio es muy agradable, aunque nunca he sido alumno de la Universidad de Salamanca.