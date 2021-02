Juan Carlos Ballesteros, doctor en la UCI: “Sería una hecatombe que no quedara más remedio que ir al nuevo Hospital”

Casi todos los pacientes críticos que tenemos ahora son contagiados de la Navidad”, asegura el doctor Juan Carlos Ballesteros. Eso se traduce en familias enteras rotas: “Hemos tenido ingresados a matrimonios juntos, hermanos, madre e hija...”.

El intensivista recuerda una llamada reciente que le dejó sin habla: “Hace unos días tuve que llamar a una mujer para informarle del estado de su marido, que está en la UCI. Me dijo que en ese momento se encontraba en el velatorio de su madre y que una semana antes había tenido que enterrar a su padre. Esta enfermedad es muy puñetera porque un mismo enfermo, con la misma evolución de la radiografia, en cinco días puede estar de alta o pasarse dos meses ingresado en la UCI”.

Ballesteros reconoce que a lo largo de su carrera ha tenido que lidiar con pacientes extremadamente graves y con patologías de todo tipo, pero lo que les desconcierta del COVID es que “no hay tratamientos específicos”. “De otras enfermedades lo sabes todo y de esta lo desconoces todo”.

En vista de que la UCI no para de recibir enfermos muy graves -y seguirá en las próximas semanas-, la posibilidad de tener que utilizar el nuevo Hospital está en el horizonte, pero el intensivista considera que “tener que saltar al nuevo Hospital sería una hecatombe”. “Tenemos la suerte de que está al lado y no hay que usar un Ifema ni zonas de campaña, pero si no damos abasto con lo que tenemos aquí, haciendo cuatro guardias diarias, dividirse en dos edificios sería ya casi imposible. Ojalá se pudiera abrir, pero ¿con qué personal? La UCI del Clínico tiene plantilla para atender a 16 críticos, pero vamos a atender a más de 50”, reflexiona.