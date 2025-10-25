Las joyas salmantinas de Las Edades Las obras de Venancio Blanco y Ángel Luis Iglesias han despertado gran expectación en la nueva edición de la exposición que se ha inaugurado en Zamora y permanecerá abierta hasta el mes de abril del próximo año

La XVIII edición de Las Edades del Hombre, titulada EsperanZa, ya está en marcha con dos obras salmantinas que están provocando mucha expectación entre los primeros espectadores que se acercan a la muestra de arte sacro. Entre las 85 obras que se pueden admirar, figuran las dos piezas procedentes de Salamanca: Cristo vuelve a la vida, realizada por el escultor Venancio Blanco; e Iesvs, realizada por el pintor Ángel Luis Iglesias.

El díptico de gran formato de Iglesias (390 x 180 centímetros) ya se pudo disfrutar en la Catedral Nueva dentro de la gran exposición Apóstol, una muestra que no dejó a nadie indiferente, sobre todo por la identificación que se hizo entre los discípulos de Jesús y gente corriente del siglo XXI. La obra elegida es una de las más representativas de las 62 pintadas en óleo sobre lienzo en blanco y negro. «La exposición en la Catedral fue todo un éxito, y todavía, cuando voy por la calle, la gente me pregunta. Con Las Edades del Hombre he vuelto a evocar todo aquello porque me está llegando que está gustando mucho, tanto por el tamaño como por la ubicación donde lo han colocado», explica el autor de la obra de grandes dimensiones.

Iglesias recuerda que la documentación para llevar a cabo la exposición Apóstol se inició en 2007 y que no se llegó a representar en la Catedral Nueva hasta 2023.

Según el director de Patrimonio Artístico, Tomás Gil, en declaraciones a la Diócesis, la pintura «se presenta como un díptico que invita a la contemplación», en el que la luz y el color adquieren un valor simbólico. En la parte inferior se insinúa el Gólgota en tonos terrosos, mientras que el busto de Cristo, iluminado desde su costado abierto, «refleja la presencia del Padre que no abandona a su Hijo y anuncia la nueva creación».

La otra obra elegida es Cristo vuelve a la vida, de Venancio Blanco, uno de los yacentes más característicos de la producción del escultor salmantino, nacida a raíz de un encargo de la Real Cofradía del Cristo Yacente de la Misericordia. «En la obra se representa a un Cristo que intenta incorporarse, simbolizando la esperanza de la Resurrección», explica Gil.

Junto a la representación de Salamanca, la exposición reúne obras de grandes maestros como El Greco, Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Zurbarán, Berrugete o Salzillo, junto a piezas de artistas contemporáneos como Venancio Blanco o Pablo Gargallo. Por primera vez en la historia de Las Edades del Hombre, se incorporan creaciones de Diego Velázquez, con una Inmaculada procedente de la Magdalena de Sevilla, y Pablo Picasso, con una Anunciación del Museo Picasso de Barcelona. Cuenta también con obras de artistas zamoranos como Antonio Pedrero o Tomás Crespo.

La exposición puede visitarse hasta el mes de abril de 2026: de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas; los sábados, de 10:00 a 20:00; y domingos y festivos, de 10:00 a 19:00 horas. Las entradas generales tienen un precio de 9 euros, y las reducidas, de 7,50 euros.

El montaje se complementa con una experiencia de realidad virtual y el Laboratorio EsperanZa, un espacio educativo orientado especialmente al público escolar y familiar, ubicado en El Carmen de San Isidoro y desarrollado junto a la Fundación Zamorarte. El itinerario expositivo se despliega en dos sedes: la iglesia de San Cipriano, con un preludio que introduce al visitante en la temática de la esperanza y dispone el corazón para la contemplación; y la Catedral de El Salvador, con tres 'Momentos': Pasión, Resurrección y Misión, que ofrecen una lectura simbólica y catequética del misterio cristiano, desde el dolor redentor de Cristo, pasando por el triunfo de la vida nueva, hasta el envío de la Iglesia para anunciar el Evangelio.