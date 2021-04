Jóvenes salmantinos emigrados protestan en Madrid ante la falta de futuro en Castilla y León

Los datos demuestran la sangría de población que sufre Castilla y León. Es la tercera comunidad autónoma que perdió más población empadronada en el último año en términos absolutos, 13.637 personas menos (-0,6%); mientras que Salamanca experimentó una caída del 0,7% (2.281 habitantes menos que el año pasado), acelerada no sólo por las muertes de la pandemia sino por la marcha a otras provincias debido a la crisis económica y la falta de salidas profesionales.

Madrid, el destino al que emigra aproximadamente el 40% de la población que pierde Castilla y León, y su céntrica plaza de Callao, se convirtió este viernes en el epicentro de una sonora protesta reivindicativa contra la despoblación. Doscientos jóvenes de Salamanca y de las ocho provincias restantes alzaron su voz aprovechando el Día de Castilla y León para protestar y demandar soluciones ante la “grave situación actual de la comunidad en torno a la pérdida de población y la escasez de opciones laborales para el desarrollo digno de las presentas y futuras generaciones”.

“Yo me vine a Madrid porque no había opciones de quedarme en Salamanca y todo mi grupo de amigos está aquí también. No hay oportunidades y aunque nos hayamos ido, tampoco está la posibilidad de poder volver”, se quejaba en la protesta Rodrigo Guedas, un joven salmantino de 24 años, que tras estudiar Física y un máster en Salamanca tuvo que emigrar a Madrid.

Desde hace tres años forma parte de la plataforma Jóvenes de Castilla y León y, pese a las reuniones con grupos políticos, la Junta y hasta con el Ministerio para el Reto Demográfico, se queja de que “no han hecho nada”.

“En el ministerio, lo del Reto Demográfico parece sólo un apellido y los datos sobre pérdida de población son desastrosos”, agregaba. Plataformas como ‘Jóvenes de Castilla y León’, ‘Soria ¡Ya!’ y ‘Burgos pide paso’ reclamaron a las administraciones que tomen medidas para que Castilla y León no se convierta en un “desierto” demográfico.