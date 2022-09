Jóvenes científicos denuncian desorden en las convocatorias de contratación

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado la contratación de 90 nuevos investigadores predoctorales en formación durante cuatro años para lo que dedicará un presupuesto de 9,2 millones de euros, prácticamente los mismos datos que en la última convocatoria. Sin embargo, la publicación para la contratación llega con nueve meses de retraso, así lo han recordado los miembros de la asociación Innova de jóvenes investigadores, que recibieron con satisfacción las mejoras en la convocatoria, tal y como habían pedido, pero exigieron a la Consejería de Educación un calendario fijo de las convocatorias asociadas a la investigación.

“La Junta tiene que hacer una previsión realista e intentar estabilizar las convocatorias en cuanto a la fecha. Al proceder el dinero de fondos europeos, no nos sirve la excusa de los Presupuestos Generales del Estado, aunque esta vez no la han utilizado, y tampoco aceptamos el uso de las elecciones regionales, pues no hubo cambio de signo político significativo que pudiera ser relevante”, afirma Moisés Rodríguez, coordinador de la comisión laboral de la asociación Innova-Salamanca, y hace hincapié: “Creemos que falta un plan regional de retención de talento posdoctoral, pues a partir de esa etapa lo habitual es abandonar la Región ante la falta de apoyos”.

Con la publicación que el pasado 30 de agosto recogía el Boletín Oficial de Castilla y León, el Ejecutivo autonómico pretende dar respuesta a la situación actual del personal investigador que empieza su carrera en la Comunidad. Además, la Consejería de Educación insiste en el esfuerzo realizado para que el número de ayudas convocadas sea el mismo que otros años —90, de las que aproximadamente un 30% suelen ser para jóvenes investigadores de la Universidad de Salamanca— y que a su vez se mantenga el nivel de contratos predoctorales. Al respecto, Moisés Rodríguez, que también es vicepresidente de la Federación de Jóvenes Investigadores a nivel nacional, asegura que “la valoración de esta convocatoria es positiva, el problema es lo que viene de atrás ya que faltan más contratos al haberse comido una convocatoria”, subraya y apunta que “hubiera sido óptimo un número superior a los 130 contratos”.