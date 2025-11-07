Los jóvenes artistas de la escena brillan en el Liceo El duo clásico Medea y la bailarina Daniela Moral, ganadores del VIII Festival de Jóvenes Talentos que organiza el Ayuntamiento

Quienes no tuvieron la lucidez de pasarse en la lluviosa tarde de este viernes por el teatro Liceo se perdieron dos horas de un gran espectáculo artístico protagonizado por jóvenes de aquí, al módico precio de cero euros. Las diez propuestas finalistas en el festival Jóvenes Talentos 2025 estuvieron a la altura e hicieron disfrutar, reír, sentir y hasta por momentos emocionarse al público que llenaba el patio de butacas.

Al final, el jurado emitió su veredicto y otorgó el primer premio en la categoría de 22 a 35 años al dúo Medea, integrado por la pianista salmantina Catia Casero y la soprano de Vitigudino Paz Alonso Serrano. La formación, nacida de las aulas de ensayo del Conservatorio Superior, ganó con la interpretación «Cuando miro el horizonte: la búsqueda de lo esencial».

El resto del palmarés quedó así: segundo puesto para Isora, dúo que interpretó la canción «Soledad»; tercer puesto para el grupo Carameloraro, que interpretaron «Fugaz»; cuarto, el espectáculo de danza «Voilá» de Briz y Manuel, y en el quinto puesto quedó Sergio Portales y su «Granaína de la nostalgia».

En la categoría de 14 a 21 años, la artista ganadora fue Daniela Moral DanielaMDancer, quien protagonizó una pieza de danza contemporánea escenificando la lucha de una joven por encontrar su identidad en la sociedad esquivando las distracciones que le apartan de su camino. La canción «Fai rumore» («Hacer ruido») de Deodato creaba el ambiente necesario. El segundo puesto fue para Alesg (Alejandra García) que interpretó «Corre», canción de Jessie &Joy: el tercero fue para Bella, que cantó «La vida pasa»; cuartos quedaron los integrantes de la formación «Los flamenkitos a bailar» con»Martinete» y el quinto lugar fue para el mago Gael Landazuri y sus trucos de cartas.

Los ganadores de cada categoría recibieron un premio de 2.000 euros, y el resto se repartió de forma decreciente la dotación global de 12.000 euros conque contaba el certamen. Los artistas locales Cristina Len y Lemus actuaron como invitados al principio y a final del espectáculo. Y como maestro de ceremonias, el guionista y locutor de Cadena 100 Antonio Jimeno despertó las risas entre número y número con su conocida simpatía y manejo de escenario y con su arma infalible: las grabaciones de encuestas hechas a los niños sobre temas «serios», cuyas respuestas sembraron de risas el patio de butacas.

En su saludo inicial, del concejal de Juventud Pedro Martínez destacó la calidad de las 10 propuestas escogidas de un total de 64 participantes «que demuestran el gran talento que existe en la ciudad de Salamanca».

