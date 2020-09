José Vicente Martín Galeano (Candidato a la presidencia de CES): “La unión empresarial es fundamental; en Salamanca debe haber una confederación”

–Que no haya tenido ‘competencia’ para dirigir CES cuatro años más ¿cómo lo valora?

–Con la intención de continuar la senda de crecimiento que nos ha llevado a contar con el apoyo de 2.700 empresas, así como posicionar al empresariado salmantino. Varias asociaciones han llegado a CES como Marketing Digital, Peluquerías... porque ven que es un proyecto ganador. Y siendo conscientes de que debemos potenciar también nuestros servicios, algo esencial en un momento como el actual. Es nuestra obligación defender los intereses de las empresas y no quedarnos en abrazos a los representantes de las instituciones.

–Vamos a seguir con la mano tendida y estaremos en cualquier reunión a la que se nos llame. Hemos creado algo muy serio, pero no casposo y antiguo. Sobra el presidente de la otra confederación y muchos de sus técnicos, que deben apoyar con herramientas para trabajar, no tomar las decisiones de la propia confederación.

–¿Tiene en su ‘debe’ no haber podido lograr la fusión con la otra patronal?

–La unión empresarial. Hemos mantenido una reunión con el nuevo delegado de Trabajo y expuse la necesidad de esa unidad con un formato de confederación como el nuestro, que cree proyectos, que colabore con lo público y con gente privada y con un formato que cada uno lleve sus cuentas. En cuatro años hemos conseguido el 70% del empresariado y no se puede permitir que alguien, porque tenga una marca que se respalde a nivel regional, no tenga que justificar su representatividad.

–¿Qué necesita de forma urgente el empresariado de Salamanca?

–Estabilidad y ayuda constate de las administraciones públicas, sin que se criminalice a ningún sector. Todos los sectores son muy importantes. Hay que potenciar el comercio de proximidad, dejar que se cumpla la normativa en bares, cafeterías y discotecas, porque el virus está en cualquier sitio a cualquier hora. Nadie ha dicho cuánta gente se ha contagiado por el ocio nocturno y se ha criminalizado a un sector entero. Y si hay alguien que incumple, que se cierre. Se ha hecho mucho daño a la hostelería, comercio, feriantes, enseñanza del español, y ahora que llegan los pagos de los créditos ICO estamos asfixiados.

–¿Hasta qué punto la continuidad de los ERTE es un balón de oxígeno?

–Hay que intentar que se prorroguen lo máximo posible y continúen las bonificaciones de la Seguridad Social para las empresas porque, si no, habrá un cierre de empresas y un aumento notable del desempleo.

–¿Qué le diría a quienes cuestionan su capacidad para dirigir la confederación?

–A las pruebas me remito. La cogí en una situación que nadie quería dar un paso hacia adelante. Sabíamos lo que nos tocaba al existir otra patronal, pero di un paso al frente. Sé que no hay unanimidad y que no se puede gustar a todo el mundo, pero sigo con la misma ilusión y pensando que podemos conseguir una unidad empresarial basada en el diálogo, en el trabajo de todas las asociaciones.

–¿Cuán importante es su equipo para ello?

–Mucho, hemos unido a gente joven con otra con experiencia y voy a delegar porque confío en ellos.