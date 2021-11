José Vicente Berlanga (presidente de Enusa): “La diversificación supone la mayor estrategia de crecimiento para el futuro”

La nueva estrategia empresarial de ENUSA es analizada con detalle por el presidente de la entidad, José Vicente Berlanga, quien detalla la aprobación por parte de la SEPI.

–Recientemente el Plan Estratégico de ENUSA ha sido aprobado por la SEPI. ¿En qué consiste este Plan?

–-En ENUSA hemos estado trabajando durante un año en la elaboración de un documento que recoge las nuevas estrategias empresariales para los próximos 10 años. Este Plan Estratégico, supone una gran oportunidad para repensar, explorar e iniciar nuevas líneas de negocio y de optimización de la empresa para que su futuro vaya más allá del cierre programado de las centrales nucleares españolas. Enusa ha estado especializada principalmente en la fabricación de combustible nuclear y los servicios en central necesarios para estas instalaciones. Llevamos 50 años dando servicio ininterrumpido a estas instalaciones, lo que nos ha hecho ser la empresa con más prestigio y fiabilidad del mercado. Pero no sólo eso, toda esta experiencia nos ha dado la oportunidad de estar presentes en otras áreas relacionadas con el sector nuclear, lo que nos ha capacitado a su vez para emprender y aprovechar nuevas oportunidades y que, estoy seguro, darán continuidad empresarial a ENUSA más allá del 2030.

–¿Podría adelantar algún detalle más de este Plan?

–-Nuestro propósito seguirá siendo el mismo, desarrollar soluciones innovadoras a nivel global para contribuir al progreso sostenible de la sociedad. Queremos experimentar junto a la sociedad el proceso de trasformación hacia un mix energético sustentado fundamentalmente en energías renovables. Pero al mismo tiempo estamos comprometidos en garantizar el abastecimiento de elementos combustibles a nuestros clientes para fidelizarlos mediante la mejora de la seguridad del suministro y una mayor competitividad. Vamos a trabajar para consolidar a ENUSA nacional e internacionalmente como empresa especializada en servicios de ingeniería nuclear, en la gestión de residuos y en el desmantelamiento de centrales nucleares. Por ello la diversificación supone un reto para ENUSA ya que se trata de la mayor estrategia de crecimiento a experimentar en el futuro. El objetivo es lanzar nuevos productos y servicios que garanticen a ENUSA una sostenibilidad económica y social, a la par que nos asegura un crecimiento de la cartera de clientes. Esta diversificación se hará posible a través de diferentes iniciativas: la construcción de un centro acuerdos con otros tecnólogos; entrada en el mercado chino con la venta de nuevas tecnologías; desarrollo del negocio de asesoría en Emiratos Árabes, etc.

–Esta nueva estrategia se antoja ambiciosa y a largo plazo. ¿Está ENUSA preparada para afrontar el reto?

–-Este Plan Estratégico está muy trabajado y pensado. Durante un año hemos puesto en común, debatido y reflexionado sobre qué camino tomar. Hemos analizado la viabilidad de las estrategias y no hemos dejado ningún aspecto sin analizar. No existen certezas en el mundo actual, pero sí la confianza que genera el esfuerzo y el estudio exhaustivo de todas las propuestas. Tenemos el conocimiento y tenemos las herramientas para aplicarlo. Vamos a aprovechar la gran oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation. En este sentido y teniendo en cuenta que el 37% de las inversiones deberán estar vinculadas a la economía verde, mientras que el 20% deberá servir para afrontar el reto de la digitalización, ENUSA ya ha presentado varios proyectos relacionados con estos dos ámbitos. La transformación digital es una pieza clave para lograr los objetivos de este Plan Estratégico y alcanzar las metas de las nuevas líneas de negocio, puesto que nos permitirá optimizar los procesos productivos y administrativos.

–Parece un gran cambio en la cultura empresarial de ENUSA, ¿Afectará también a la plantilla?

–-Esta nueva estrategia empresarial va a requerir sin duda de un gran esfuerzo económico y sobre todo por parte de la plantilla, que deberá adaptarse a las nuevas estrategias de desarrollo de negocio. En este sentido, hemos desarrollado un plan de formación y un plan de trabajo que forman parte de la estrategia de ENUSA. Somos plenamente conscientes del valor humano y profesional de nuestros trabajadores y trabajadoras. Estos planes permitirán alinear los objetivos de aprovechamiento de la plantilla actual y su conocimiento en un marco de relaciones laborales adaptado a las nuevas estrategias, me refiero al convenio único que permitirá mejorar y actualizar estas relaciones. De esta forma, la empresa podrá adaptar los programas de cualificación y formación de la plantilla a las nuevas necesidades surgidas del Plan Estratégico. Tenemos el convencimiento de que este cambio, garantizará a la plantilla más joven un proyecto de vida y una carrera profesional atractiva en ENUSA. Nos importa el talento y queremos que se quede en la empresa.

–Hablando de talento y conocimiento, es público y notorio la relación de ENUSA con la USAL y varias universidades españolas. ¿Qué importancia tiene para usted la transmisión de este conocimiento?

–-Efectivamente, estamos participando de forma activa con las más prestigiosas instituciones académicas del país en la formación y el intercambio de conocimiento: la Universitat Politècnica de Vàlencia y la Universidad de Salamanca, la Universidad de Cantabria y Madrid. En Salamanca firmamos este año un convenio con la Universidad de Salamanca que consolida aún más nuestra excelente relación con la institución académica y con la región. En ENUSA creemos que la formación profesional dual es una fórmula eficiente para aquellos jóvenes que quieran estudiar y desarrollar su carrear profesional puedan hacerlo en su región. Considero que este modelo de formación online mediante las nuevas tecnologías y las prácticas presenciales en la empresa, es el más eficaz y el que mejor se adapta a los nuevos tiempos. Recientemente hemos firmado un convenio con el OIEA, organismo integrado en la estructura de Naciones Unidas, todo un hito en la historia de ENUSA. Este acuerdo va a potenciar la visibilidad internacional de ENUSA en países estratégicos para nuestra empresa. Es un gran salto relacionado con nuestra estrategia de internacionalización que nos va a permitir posicionarnos como un socio estratégico del organismo en capacitación y divulgación. Nuestra responsabilidad social corporativa es esencial en este nuevo proyecto, nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es firme y está en nuestra cultura empresarial.

–Por sus palabras se deduce que ENUSA está en un momento crucial de transformación en su historia. ¿Cómo se imagina la empresa en 10 años?

–-Sin duda, es un momento importante en la historia de ENUSA, se trata de un proceso de adaptación de la empresa a las nuevas necesidades y mercados. Continuamos con nuestros valores y principios de siempre, pero la coyuntura en el sector nuclear nos hace repensar el futuro, en el camino a seguir y crear una estrategia. Por ello el lema del Plan Estratégico es “miramos hacia el futuro respaldados por nuestro pasado”. Es decir, estamos trabajando para emprender un futuro desde la sólida base de nuestros 50 años de existencia, del conocimiento y experiencia. Somos una empresa fiable y segura, el futuro dependerá de nuestras decisiones. Dentro de 10 años ENUSA seguirá siendo igualmente una empresa fiable y segura, pero también será moderna, emprendedora y rentable.