José Teruel: “Martín Gaite me ha mostrado los rincones más recónditos de Salamanca”

José Teruel Benavente es el flamante ganador del Premio de Poesía Ciudad de Salamanca. Solo el nombre de la ciudad a la que había ido y regresado mil veces por su pasión hacia la escritora Carmen Martín Gaite le ha hecho especial ilusión este galardón.

Profesor honorario de Literatura Española por la Universidad Autónoma de Madrid, José Teruel califica de “enorme satisfacción” haber obtenido el galardón, “particularmente por la relevancia de un jurado presidido por Antonio Colinas y con Asunción Escribano, César Antonio Molina, Fermín Herrero, José Luis Puerto y Juan Antonio González Iglesias”, poetas a los que reconoce que “admira y respeta”. Muestra su “sorpresa” por haberse impuesto a la gran nómina de candidatos con 1.367 poemarios de 36 países.

“Mi libro exigía una lectura muy atenta. La luz que ilumina ‘Vertical de ausencia’ no es la corriente luz del día”. Sobre el premio, señala que se muestra “en magnífica compañía” al poder compartir galardón con dos poetas del “máximo prestigio” como son Pureza Canelo y Amalia Iglesias.

El autor señala que su poemario es una historia amorosa, depurada de anécdota, “desde el punzante sentimiento de ausencia al lugar donde se consuma la visión y la unión”. “Todo el libro es una meditación sobre la infinita tensión deseante del ser humano, no ajena a la maleabilidad de lenguaje de los místicos y su capacidad de decir dos cosas aparentemente distintas al mismo tiempo”.

Admirador expreso de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, José Teruel ya hizo una inmersión profunda en su obra para realizar la edición anotada de las ‘Obras completas’ de la poeta: “Llegué a Salamanca por primera vez en los inicios de los años ochenta para hacer un curso de poesía novísima en la Universidad. Después he seguido volviendo real e imaginariamente de la mano de Carmen Martín Gaite. Ella es quien me ha mostrado los rincones más recónditos de la ciudad y estoy escribiendo su biografía. Salamanca es una ciudad de gran presencia en mi imaginario literario. Por ello, me alegro doblemente de haber conseguido un premio que lleva su nombre. Es una ciudad a la que siempre estaré volviendo”.

No se muerde la lengua para huir de los estereotipos de “falta de lectores” o “malos tiempos para la lírica”. “La poesía goza de una magnífica salud. Es una forma de estar en el mundo, lo confirma la presencia de 1.367 poemarios en este premio. ¿De qué crisis hablamos”.