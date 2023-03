José Ramón, el salmantino que vistió a la princesa Leonor

La gran pasión por la moda de José Ramón Martínez empezó con una gran admiración hacia su madre, a la que siempre recordará junto a una máquina de coser. También con una gran influencia de su gran referente, Balenciaga, al que bautiza como “el mejor diseñador de todos los tiempos”.

Natural de Valdelosa y padre de Oliver, compagina su empresa de confección con su gran sueño, trabajar en su propia marca y conseguir que Joserra de Prada desfile en las mejores pasarelas del mundo. Logró participar en la Fashion Week en 2018 y vestir a la futura reina de España, cuando apenas era una niña.

“Hice la mili en Salamanca y cuando acabé, en 1996, empecé a fabricar ropa laboral en Fuentesaúco. Después me fui a Madrid en el 2000 y comencé a trabajar para grandes marcas”, explica el diseñador, haciendo especial hincapié en sus comienzos. “En el 2004, monté una fábrica en Portugal, con 40 personas. A día de hoy tengo 120 personas trabajando para mí y diseñando prendas para primeras marcas”, reconoce.

Desde sus comienzos y hasta la actualidad, ha trabajado para el grupo Inditex, el Corte Inglés, Carolina Herrera o Roberto Verino. Su mayor logro profesional fue colaborar con la Casa Real. “La princesa Leonor era muy pequeña y yo acababa de sacar una colección infantil. Cogí una caja e incluí una prenda de cada diseño de la colección. Me acerqué a Zarzuela y la dejé en el puesto de la Guardia Civil junto a una carta. Al día siguiente, me llamó la reina para darme las gracias. Se quedó con unas cuantas prendas y el resto me las devolvió. Me dijo que era exigible que fuera pagado todo aquello que me comprase a partir de entonces”. Así es como la futura reina vistió los diseños de Joserra de Prada. En 2018 presentó, junto a Francis Montesinos, una colección para la Semana de la Moda de Madrid.

El diseñador vuelve atrás en el tiempo para descubrir el origen de su gran pasión: “Me viene de familia, mi madre era modista y mi padre tenía tiendas de confección”, afirma. Reconoce que ellos fueron su mayor inspiración: “A mi madre siempre la recordaré cosiendo, era una auténtica crack del mundo de la moda, una mujer adelantada a su tiempo total”.

La esencia de sus diseños está en la elegancia y en la simplicidad. En unos días presentará su nueva colección a través de su página web y redes sociales. Está trabajando para poder presentar su colección en solitario en la próxima edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid: “No depende solo de mi, hay que superar un comité de moda. Participar es muy laborioso y tienes que dedicarte exclusivamente a ello. Espero estar en la próxima edición, que ya me toca”, afirma.