José María Lago, experto en materia fiscal: “Jugar con los tributos para atraer inversiones es tentador, pero resulta peligroso”

–Un paraíso fiscal es un territorio opaco, que no informa de las actividades económicas con trascendencia tributaria que se producen en su interior y que mantiene unos tipos impositivos anormalmente bajos en la imposición sobre la renta de las personas físicas y jurídicas. Ninguno de los dos requisitos se dan en el caso de Madrid, que hace uso de su autonomía fiscal de forma discutible, excesiva en mi opinión en lo que se refiere al impuesto sobre el Patrimonio y al de Sucesiones y Donaciones. Pero no tiene nada de paraíso. Pese a los esfuerzos propagandísticos y demagógicos de los unos y de los otros, los impuestos que se pagan en España son muy parecidos en las CCAA de régimen común. Montoro podría haber sido ministro de Hacienda socialdemócrata en cualquiera de los Gobiernos, como Solchaga y Boyer.

–Un poco de competencia fiscal es sana e inherente al principio constitucional de autonomía financiera, en virtud del cual puede haber algunas diferencias fiscales entre CCAA como las hay entre ayuntamientos. Lo que no es razonable es la disparidad excesiva, del 0 al 100, en ningún tributo cedido a regiones y municipios, pues ello violenta los principios de generalidad e igualdad y genera agravios comparativos incomprensibles por los ciudadanos. La armonización ya la propuso la Comisión Lagares, nombrada por el PP, no se la inventado este Gobierno de ahora.

–Pese a la propaganda institucional, hay que recordar que el impuesto no ha sido suprimido. Sigue vigente para todo tipo de transmisiones lucrativas, intervivos y mortis causa, frecuentes y onerosamente gravadas entre tías y sobrinos, por ejemplo. Si recaudaba 100/200 millones de euros anuales en Castilla y León, y ahora deja de recaudar 35 millones, quiere decir que sigue operativo en gran medida. Efectivamente, con la reducción de 400.000 euros y el 99% de bonificación a las empresas, ya se dejaba prácticamente sin tributar a la gran mayoría de las herencias. Por otra parte, la supresión es una medida populista de escaso fundamento técnico jurídico. No hay impuesto más fundado que el que grava una riqueza obtenida “sin dar un palo al agua”, y ese es el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Cosa distinta es que en su diseño legal incurra en progresividad excesiva, y que las CCAA hayan tratado de paliarla a cañonazos, violentando una y otra vez el principio de igualdad.

‘Los tipos impositivos nórdicos aplicados a rentas mediterráneas producen efectos devastadores en la capacidad de consumo de la gente’

–¿Por qué a Madrid se le critica por bajar impuestos, mientras que País Vasco y Navarra tienen tanta o más libertad fiscal?

–El régimen fiscal foral del País Vasco y Navarra es un privilegio decimonónico que hay que eliminar progresivamente. La Constitución ampara los derechos históricos, según la D.A. 1ª, pero nadie lee que también dice que ha de actualizarse dentro del marco constitucional, esto es, atendiendo a criterios de solidaridad e igualdad que hoy se incumplen flagrantemente. La financiación per cápita de esos territorios es un 50% superior a la de los territorios de régimen común y eso lo sufragamos todos los contribuyentes del resto de España. Sencillamente insufrible. Como los grandes partidos no han querido o no han podido meterle mano a este monumental agravio, Madrid ha intentado hacer la guerra por su cuenta, lo que solivianta a otras CCAA. Pero el problema no lo ha generado Madrid, el perverso efecto emulación que denuncié hace años lo han generado esas comunidades forales, con sus rebajas fiscales insolidarias.

–¿Castilla y León, teniendo en cuenta que compite con Madrid, País Vasco y Navarra por cercanía para atraer empresas, debe apostar por esa misma política?

–La función de los impuestos es recaudar dinero para hacer frente al gasto público, con mesura y proporcionalidad. Todas las demás funciones, extrafiscales, hay que ejercitarlas con extraordinaria prudencia. Jugar con los tributos para atraer inversiones es tentador, pero resulta peligroso, cuando no temerario y contrario a derecho comunitario, que prohíbe ayudas discriminatorias, y a derecho constitucional, cuando no hay razón suficiente en que fundarlas. Ciertamente, el sistema está plagado de medidas, tributos e incentivos de dudosa constitucionalidad y acomodo al ordenamiento comunitario. Pero eso no legitima que sigamos añadiendo más. Al contrario, hay que depurar todas los que sobran, algunas bastante ineficientes.