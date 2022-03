José Mª Faraldo, especialista en historia de Rusia: “Hay muchas posibilidades de que el conflicto se pueda extender”

EL profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid José María Faraldo presentó ayer en la Facultad de Geografía e Historia el libro “Contra Hitler y Stalin. La resistencia en Europa”, una obra de gran actualidad por el conflicto de Rusia y Ucrania. Su autor, especialista en la historia de Rusia, explica las claves de esta guerra.

–¿Cuánto de parecido hay en lo que narra en su libro con el conflicto que acaba de estallar en Europa?

–Aspectos que yo trato en el libro, sobre todo lo que tiene que ver con la resistencia en Ucrania durante la II Guerra Mundial, primero contra los nazis y después contra la reinvasión soviética, tienen mucho que ver porque la memoria de esa tragedia perdura hasta hoy. En la parte más occidental de Ucrania, la que todavía no ha sido atacada, ven este conflicto como una repetición de aquello.

–Ucrania sufrió duramente el Holocausto ¿no?

–Ucrania, junto con Bielorrusia, fueron los dos países que más lo sufrieron, por eso es enormemente cínico por parte de Putin hablar todo el tiempo del sufrimiento del pueblo ruso cuando quien sufrió fue el pueblo soviético, entre el que estaba Bielorrusia y Ucrania y este último país sufrió casi una triple invasión, porque la Ucrania occidental, que pertenecía a Polonia, fue primero invadida por los soviéticos, a partir de 1939, luego en 1941 los nazis volvieron a invadirlo y después, cuando el ejército rojo expulsó a los nazis, llegó otra invasión, así que imagine el grado de violencia que sufrió ese territorio.

–Quizás eso explique cómo todo tipo de personas se alistan en Ucrania para luchar por su país. ¿Han recuperado la resistencia ucraniana?

–Con el inicio de la agresión de Putin en 2014 se ha ido consolidado la nación ucraniana y es cierto que en estos últimos años, por el miedo a la invasión rusa, la nación ucraniana se ha hecho más compacta.

–El conflicto se remonta a 2014, incluso más atrás.

–Si Putin no hubiera utilizado en 2014 la excusa de la revolución del Maidán para invadir Crimea y desatar una guerra separatista en el Donbás, si Putin hubiera aceptado la europeización de Ucrania, no habríamos llegado hasta aquí. De todas formas, tampoco tenemos certeza de qué es lo que ha pasado ahora para que Putin se atreviera a lanzar las tropas.

–¿Por qué no acepta Putin la europeización de Ucrania?

–Porque cuestiona el sistema que él ha construido. El nacionalismo ucraniano, que a veces ha sido muy violento y ha tenido aspectos muy negativos, como cuando participó en el Holocausto, siempre ha mirado hacia Europa y, en general, Ucrania desde su independencia en el año 1991 ha estado como en una situación de puente entre el este y el oeste y eso ha acabado por minar de alguna manera la cohesión de la imagen que Putin tenía de cómo tenía que ser el mundo. Su idea es que Ucrania, Bielorrusia y algunas otras naciones alrededor de Rusia tienen que reconocer el papel líder de Rusia, pero si Ucrania se democratiza y mira hacia Europa, esa imagen de Rusia como centro del mundo eslavo, se rompe, y eso es lo que no quiere Putin.

–¿Entre Putin y Stalin hay muchos paralelismos?

–Es cierto que Putin ha sido uno de los responsables en los últimos años de rehabilitar la figura de Stalin, no porque fuera un comunista, sino porque fue el líder poderoso que dirigió al país hacia el momento de mayor auge y eso es lo que él quiere, pero Putin es lo más alejado de un comunista de lo que uno pueda imaginar, es justamente todo lo contrario, ni siquiera de un comunista como Stalin, que era un imperialista, dictador y genocida, pero su idea del sistema social era muy diferente del sistema social de Putin.

–Pero sí tiene esa idea imperialista.

–Sí, pero se reduce a geopolítica. El imperialismo de Stalin no era geopolítico, sino ideológico, le bastaba con que se viera el liderazgo del partido comunista soviético como el más importante, sin embargo, Putin quiere un imperialismo geopolítico.

–¿Así que Rusia podría extender el conflicto a otros países?

–La verdad es que no sabemos nada de lo que puede suceder, pero hay muchísimas posibilidades de que eso pueda pasar. No parece fácil que Putin pueda salir de la trampa en la que se ha metido de una forma pacífica, no hay muchas posibilidades de que no termine lo que ha empezado, la ocupación de Ucrania, y una vez que lo haga tampoco sabemos qué va a pasar después, pero no hay que olvidar que hay tropas rusas en Moldavia, que es también la frontera europea, así que eso podría pasar.

–Comienza a hablarse de tercera guerra mundial, ¿usted cree que se podría llegar a un conflicto de esa magnitud?

–Esperemos que no. Yo creo que todavía el liderazgo ruso mantiene algunas de las inhibiciones propias de la época en la que se hicieron mayores, la Guerra Fría, en la que se sabía que lanzar las bombas suponía morir todos, no solo los enemigos. Es cierto que ahora mismo Putin tienen una ventaja estratégica sobre Occidente porque tiene bombas hipersónicas que son una tecnología muy reciente en Rusia que no tenemos los europeos. Eso le da ventaja, aunque es una ventaja absurda porque Putin sabe que, aunque tarden algo más, las bombas del contrincante también llegarán. No creo que sea tan loco, pero tampoco creía que iban a entrar en Ucrania.

–Parece que toda la UE se ha unido contra Putin, incluso Suiza. ¿Es un hecho único?

–Imagine el miedo que tienen que tener los políticos para que eso haya pasado de una forma tan inmediata.

–¿Cómo se puede parar esta guerra?

–Si Putin viera que de verdad se rompe su país, entonces puede ser que intente buscar una salida, pero hablo si actuara racionalmente y el ataque a Ucrania no es algo racional, Putin no gana nada.

–¿Quizás tenga que ser su propio pueblo el que se rebele en contra?

–Sería la fórmula, pero no parece muy probable. El control tanto de los medios de comunicación como el uso de la policía es gigantesco, tendría que llegar de verdad a que la gente pasara hambre o tuviera problemas graves para que eso sucediera. Hay mucha gente en contra, pero la mayoría de la población intenta hacer que no pasa nada y el control de la mayoría más activa, no es fácil.