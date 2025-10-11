Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Buenaventura Recio García, alcalde de Villares de la Reina. EÑE
CONTENIDO PATROCINADO

José Buenaventura Recio, alcalde de Villares de la Reina: «Mantenemos el contacto con empresarios y asociaciones para escuchar sus inquietudes»

El alcalde de Villares de la Reina destaca el impulso empresarial que vive el municipio, con la próxima aprobación de las normas urbanísticas que facilitarán el crecimiento del polígono industrial. Grandes superficies del sector de la alimentación y el retail se están implantando en la localidad

Sábado, 11 de octubre 2025, 05:30

¿Qué medidas está impulsando el Ayuntamiento de Villares de la Reina para favorecer la implantación de nuevas empresas?

— Estamos terminando el proceso de aprobación de las normas urbanísticas, que ayudarán al desarrollo industrial del municipio: más usos, más oportunidades.

¿Cuáles son los sectores que más están creciendo en el municipio?

— En los últimos meses se han implantado muchas grandes superficies, y vendrán más, del sector de la venta de alimentación y retail. Esto es muy positivo, no solo por las opciones que dan al ciudadano, sino también por la generación de empleo que suponen.

¿Cómo se está potenciando el polígono industrial y qué perspectivas de crecimiento tiene?

— Las normas urbanísticas son vitales, porque adaptarán el terreno industrial a las necesidades actuales y futuras del municipio, permitiéndole crecer. Pero, además, el Ayuntamiento va a realizar este mismo año una inversión de 600.000 euros solo en el polígono, con nuevas rotondas, mejoras de pavimento, señalización y mejoras en la red de distribución de agua.

¿Cuál es la relación del Ayuntamiento con las pequeñas y medianas empresas locales?

— Desde que iniciamos el trabajo de esta corporación en 2019, hemos venido colaborando con diversas campañas comerciales, con gran éxito de participación. Además, mantenemos el contacto con empresarios y asociaciones para escuchar sus inquietudes, necesidades, etc.

¿Qué papel tienen las nuevas tecnologías y la digitalización en la estrategia empresarial del municipio?

— Estamos trabajando con los empresarios, a través de su asociación, para hacer un esfuerzo en este sentido. Es importante que la gente acceda a toda la información de los empresarios de Villares de la Reina de forma fácil, rápida y sencilla. Esperamos que puedan contar con una aplicación y una página web que reúna toda la información que los consumidores demandan.

¿Cómo repercute el desarrollo empresarial en la creación de empleo en Villares de la Reina?

— Nuestro polígono industrial es el segundo más importante, por tamaño, de toda la comunidad autónoma. Con más de mil empresas establecidas, para nosotros y nuestros vecinos es una fuente vital de empleo que debemos cuidar y fomentar.

¿Qué sectores generan más oportunidades de empleo en el municipio actualmente?

— Tenemos la suerte de contar con todo tipo de sectores de empleo presentes en Villares de la Reina, tanto en el polígono industrial como en los núcleos de población: compraventa de vehículos, grandes superficies, talleres, mobiliario, productos industriales… Es una lista enorme que muestra la versatilidad de nuestro entorno industrial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Temía que me echaran del trabajo por mi enfermedad»
  2. 2 Al menos una mujer herida en la colisión por alcance de dos turismos en la autovía A-62
  3. 3 Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones
  4. 4 Un trabajador, evacuado en helicóptero tras caer de un andamio en Tarazona de Guareña
  5. 5 Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular
  6. 6 «Hay zonas en las que entras y piensas que de ahí no sales, pero me quedo con la bondad de las personas»
  7. 7 La Universidad abre en Los Bandos su nueva y amplia librería
  8. 8 Dos años de cárcel por quitar el bastón a otro hombre en un parque de Béjar y rompérselo en la cabeza
  9. 9 Confirmada la fecha en la que se abrirá el plazo para solicitar las 55 viviendas protegidas en el barrio de Pizarrales
  10. 10 Se lleva una bici eléctrica de 1.800 euros en plena calle de Pizarrales y acaba detenido minutos después

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca José Buenaventura Recio, alcalde de Villares de la Reina: «Mantenemos el contacto con empresarios y asociaciones para escuchar sus inquietudes»

José Buenaventura Recio, alcalde de Villares de la Reina: «Mantenemos el contacto con empresarios y asociaciones para escuchar sus inquietudes»