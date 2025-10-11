José Buenaventura Recio, alcalde de Villares de la Reina: «Mantenemos el contacto con empresarios y asociaciones para escuchar sus inquietudes»

Sábado, 11 de octubre 2025, 05:30 Compartir

¿Qué medidas está impulsando el Ayuntamiento de Villares de la Reina para favorecer la implantación de nuevas empresas?

— Estamos terminando el proceso de aprobación de las normas urbanísticas, que ayudarán al desarrollo industrial del municipio: más usos, más oportunidades.

¿Cuáles son los sectores que más están creciendo en el municipio?

— En los últimos meses se han implantado muchas grandes superficies, y vendrán más, del sector de la venta de alimentación y retail. Esto es muy positivo, no solo por las opciones que dan al ciudadano, sino también por la generación de empleo que suponen.

¿Cómo se está potenciando el polígono industrial y qué perspectivas de crecimiento tiene?

— Las normas urbanísticas son vitales, porque adaptarán el terreno industrial a las necesidades actuales y futuras del municipio, permitiéndole crecer. Pero, además, el Ayuntamiento va a realizar este mismo año una inversión de 600.000 euros solo en el polígono, con nuevas rotondas, mejoras de pavimento, señalización y mejoras en la red de distribución de agua.

¿Cuál es la relación del Ayuntamiento con las pequeñas y medianas empresas locales?

— Desde que iniciamos el trabajo de esta corporación en 2019, hemos venido colaborando con diversas campañas comerciales, con gran éxito de participación. Además, mantenemos el contacto con empresarios y asociaciones para escuchar sus inquietudes, necesidades, etc.

¿Qué papel tienen las nuevas tecnologías y la digitalización en la estrategia empresarial del municipio?

— Estamos trabajando con los empresarios, a través de su asociación, para hacer un esfuerzo en este sentido. Es importante que la gente acceda a toda la información de los empresarios de Villares de la Reina de forma fácil, rápida y sencilla. Esperamos que puedan contar con una aplicación y una página web que reúna toda la información que los consumidores demandan.

¿Cómo repercute el desarrollo empresarial en la creación de empleo en Villares de la Reina?

— Nuestro polígono industrial es el segundo más importante, por tamaño, de toda la comunidad autónoma. Con más de mil empresas establecidas, para nosotros y nuestros vecinos es una fuente vital de empleo que debemos cuidar y fomentar.

¿Qué sectores generan más oportunidades de empleo en el municipio actualmente?

— Tenemos la suerte de contar con todo tipo de sectores de empleo presentes en Villares de la Reina, tanto en el polígono industrial como en los núcleos de población: compraventa de vehículos, grandes superficies, talleres, mobiliario, productos industriales… Es una lista enorme que muestra la versatilidad de nuestro entorno industrial.