José Buenaventura Recio, alcalde de Villares de la Reina: «Mantenemos el contacto con empresarios y asociaciones para escuchar sus inquietudes»
El alcalde de Villares de la Reina destaca el impulso empresarial que vive el municipio, con la próxima aprobación de las normas urbanísticas que facilitarán el crecimiento del polígono industrial. Grandes superficies del sector de la alimentación y el retail se están implantando en la localidad
Sábado, 11 de octubre 2025, 05:30
¿Qué medidas está impulsando el Ayuntamiento de Villares de la Reina para favorecer la implantación de nuevas empresas?
— Estamos terminando el proceso de aprobación de las normas urbanísticas, que ayudarán al desarrollo industrial del municipio: más usos, más oportunidades.
¿Cuáles son los sectores que más están creciendo en el municipio?
— En los últimos meses se han implantado muchas grandes superficies, y vendrán más, del sector de la venta de alimentación y retail. Esto es muy positivo, no solo por las opciones que dan al ciudadano, sino también por la generación de empleo que suponen.
¿Cómo se está potenciando el polígono industrial y qué perspectivas de crecimiento tiene?
— Las normas urbanísticas son vitales, porque adaptarán el terreno industrial a las necesidades actuales y futuras del municipio, permitiéndole crecer. Pero, además, el Ayuntamiento va a realizar este mismo año una inversión de 600.000 euros solo en el polígono, con nuevas rotondas, mejoras de pavimento, señalización y mejoras en la red de distribución de agua.
¿Cuál es la relación del Ayuntamiento con las pequeñas y medianas empresas locales?
— Desde que iniciamos el trabajo de esta corporación en 2019, hemos venido colaborando con diversas campañas comerciales, con gran éxito de participación. Además, mantenemos el contacto con empresarios y asociaciones para escuchar sus inquietudes, necesidades, etc.
¿Qué papel tienen las nuevas tecnologías y la digitalización en la estrategia empresarial del municipio?
— Estamos trabajando con los empresarios, a través de su asociación, para hacer un esfuerzo en este sentido. Es importante que la gente acceda a toda la información de los empresarios de Villares de la Reina de forma fácil, rápida y sencilla. Esperamos que puedan contar con una aplicación y una página web que reúna toda la información que los consumidores demandan.
¿Cómo repercute el desarrollo empresarial en la creación de empleo en Villares de la Reina?
— Nuestro polígono industrial es el segundo más importante, por tamaño, de toda la comunidad autónoma. Con más de mil empresas establecidas, para nosotros y nuestros vecinos es una fuente vital de empleo que debemos cuidar y fomentar.
¿Qué sectores generan más oportunidades de empleo en el municipio actualmente?
— Tenemos la suerte de contar con todo tipo de sectores de empleo presentes en Villares de la Reina, tanto en el polígono industrial como en los núcleos de población: compraventa de vehículos, grandes superficies, talleres, mobiliario, productos industriales… Es una lista enorme que muestra la versatilidad de nuestro entorno industrial.