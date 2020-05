En su ideario tienen una frase: “Ayudamos y protegemos a nuestros clientes más allá de la estricta relación comercial”. Y es que después de tantos años la asesoría Domínguez y Perrino de Ciudad Rodrigo no tiene una clientela, sino una gran familia. “No podíamos permitirnos fallarles y menos ahora. El nivel de estrés que estamos sufriendo es muy importante”. Son las palabras de Adolfo Sierra y Santiago Risueño, dos de los empleados de esta asesoría que han demostrado una implicación de vértigo, trabajando de sol a sol para solventar el desamparo que han sufrido por parte de la Administración. “Nos hemos visto desbordados”.

Y es que la cantidad de dudas y problemas que han tenido que sortear estos días darían para escribir un libro. En materia laboral, explica Adolfo Sierra, lo primero a lo que tuvieron que hacer frente tras el estallido de la COVID-19 es a la multitud de preguntas de sus clientes. “Estaban completamente perdidos. Tuvimos que explicar qué era un ERTE, qué suponía económicamente, qué sucedería con los trabajadores... Había mucha incertidumbre”, asegura. Cuando los clientes tomaron conciencia de la situación y tomaban una decisión, llegaba la hora de realizar la gestión. “Ha sido de locos. La gestión de la Administración ha sido nefasta y no por parte de los funcionarios, que han demostrado que tienen mucho afán de ayudar. En el caso de las prestaciones por desempleo, creemos que la ralentización y la falta de resolución de la Administración se debe al utilizar un histórico de inscripciones de demandantes muy antigua, desfasada completamente: domicilios inexistentes, datos filiales sin actualizar, cuentas bancarias erróneas. Todo esto hace que muchos trabajadores no hayan cobrado nada y otros ni siquiera hayan podido registrarse como demandantes a pesar de facilitar sus teléfonos a la Administración”, comenta Sierra.

Y a todo ello, además, hay que sumar la cantidad de afectados que no se manejan con las nuevas tecnologías. “Hemos tenido muchos clientes que no se manejan con internet o directamente que, por la zona, no les funciona. Hemos trabajado con fotografías de WhatsApp y nos han tenido que fotografiar sus facturas para contabilizar como hemos podido porque la carencia ha sido muy grande”, comenta Santiago Risueño.

Y es que la parte fiscal tampoco ha sido sencilla. En primer lugar, la asesoría Domínguez y Perrino comenzó a trabajar sin saber si se iban a prorrogar o los plazos de ingresos de impuestos, como finalmente ocurrió cuando ya tenían la mayor parte de la documentación recabada. De nuevo, tuvieron que ponerse de acuerdo con todos los clientes y solicitarles las facturas para presentar las declaraciones nuevamente con los datos más fidedignos. Cuando parecía que las gestiones se encauzaban, se publicó una nueva orden en la que se ofrecía a los autónomos que pagaban por módulos la posibilidad de hacerlo por estimación directa, lo que obligó a la asesoría a calcular de nuevo las declaraciones. “Y a todo ello hay que sumar que se nos solapó con las declaraciones de la renta”, lamenta Risueño. En definitiva, un volumen de trabajo sin precedentes que la asesoría ha sabido sacar adelante gracias al esfuerzo de todos sus trabajadores. “Hay problemas de clientes que ya te lo llevas a lo personal”, reconoce Sierra. “Si yo me tengo que venir un domingo por la tarde a la oficina lo hago”, concluye Risueño.