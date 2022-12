Joaquín Leguina: “Las primarias me parecen un timo que sólo trae problemas a la política”

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha sido expulsado como militante del PSOE, partido que en 2021 le abrió un expediente por su supuesto apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas. “Es una forma de decir que me quieren expulsar, pero no es una expulsión propiamente dicha”, ha aclarado y ha advertido a Pedro Sánchez que con esos métodos no le va “a callar la boca”.

¿Usted pidió explícitamente el voto para Isabel Díaz Ayuso o solo la piropeó como política valiente?

—No pedí el voto para Isabel Díaz Ayuso, pero siendo -como es- presidenta de la Comunidad Autónoma que yo presidí durante doce años, no sólo le debo respeto, también una alta consideración.

¿Los estatutos del PSOE permiten pedir el voto para un candidato de otro partido político?

—No, no lo permiten.

A su compañero Redondo Terreros le archivaron el expediente porque parece ser que no pidió el voto para la líder del PP. ¿Usted se defendió o renunció a la defensa en el proceso de tramitación del expediente?

—Le archivaron el expediente porque la dirección del PSOE del País Vasco le dijo a Sánchez algo así: “¿Cómo vas a expedientar a una persona que ha sido nuestro secretario general durante muchos años, exponiéndose, además, a que los asesinos de ETA le pegaran un tiro en la nuca?”. Pero en Madrid, Sánchez había suprimido durante años la Comisión Ejecutiva, y lo que no existe, no puede hablar. Ni defenderme.

Ha llegado a decir que a Pedro Sánchez se lo hizo pasar mal el “susanismo” y ahora está tomando la revancha, ¿lo cree que de verdad o lo que le ocurre a Sánchez es que no soporta las críticas?

—Tomó la revancha ganando a Susana Díaz las primarias y cambiando después los Estatutos, eliminando en ellos cualquier posibilidad de discusión interna.

Después de las modificaciones legales a la carta sobre la sedición y la malversación para contentar a los golpistas y los podemitas, ¿usted cree que Pedro Sánchez sigue teniendo futuro como presidente del Gobierno en las elecciones del próximo año?

—No soy muy ducho en hacer previsiones electorales, pero los antecedentes de Madrid y de Andalucía no auguran nada bueno para el PSOE.

¿O acabará antes Pedro Sánchez con el PSOE?

—Espero que el PSOE sobreviva a Sánchez.

¿Le compensa pelear por seguir siendo militante mientras esté Pedro Sánchez al frente del PSOE?

—No sé si me compensa o no, pero creo que es una obligación defender mis derechos (en este caso mi libertad de expresión), que son también los derechos de cualquier afiliado.

¿Por qué cree que la mayor parte de los militantes destacados han renunciado a criticar sus actuaciones?

—Porque los afiliados –ya lo he dicho- no tienen dónde expresar sus opiniones políticas.

Hace unos días Lambán aseguró que mejor le habría ido a España si Javier Fernández, que presidió la gestora cuando echaron a Sánchez, hubiera liderado el PSOE, pero después rectificó.

—Pues tenía razón en la primera opinión que expresó.

Nadie se atreve con el todopoderoso Sánchez, ¿va usted a seguir denunciado su expulsión en los tribunales?

—Primero presentaremos nuestras alegaciones y luego decidirán mis abogados.

Igual cuando se pronuncie la justicia ya se ha ido Sánchez...

—Dará igual. Lo importante es haber ganado al sanchismo.

Este domingo se libran las primarias del PSOE para ser el candidato a la Alcaldía de Salamanca en mayo, ¿qué opina usted de las primarias?

—Las primarias me parecen un timo que sólo le trae problemas a la política española. ¿Cuántos no afiliados votan en las primarias? Casi ninguno.

¿Cree que el Gobierno y Renfe actúan adecuadamente cuando se niegan a reponer la cuarta frecuencia de Alvia de Madrid a Salamanca, que ya circulaba antes de la pandemia?

—Cuanta mayor movilidad se consiga, mejor, así que estoy a favor de esa cuarta frecuencia. Así los madrileños tendremos más facilidad para ir a esa maravilla que es Salamanca y los salmantinos para venir a Madrid, donde siempre serán bien recibidos.