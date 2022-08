Joaquín Díaz: “Reguetón y folclore coexisten, de eso trata la tradición”

–Yo siempre digo que en la época en la que empecé, hace 60 años, todo estaba peor. Se daba poca importancia a lo patrimonial y parece que solo existía el futuro, eso era una carencia para mí y yo trataba de convencer a mis compañeros del colegio y la universidad de que había que mirar también para atrás. Francamente soy optimista, no me puedo quejar de cómo ha evolucionado, porque en mi época inicial estaba mal visto. El folclore se supone que era algo antiguo e intocable. Estoy viendo que se ha cambiado la mentalidad de la gente y de los que hacen la tradición. Como decía Freud: “Hay que matar al padre”. En realidad, no se trata de matar al progenitor si no de coincidir con él en algunas cosas y aportar nuevas de tu propia cosecha que seguro que le van a ir bien a ese estilo por encima de los tiempos y que define a la traición.

“Los músicos saben lo que es la música tradicional, la respetan y lo utilizan en cada una de sus posibilidades”

–El reguetón y la electrónica, como música masiva, ¿sustituyen o complementan al género tradicional?

–Coexisten y, además, han coexistido siempre. Hace 100 años el mundo era de los valses y de las mazurcas y la tradición tenía su pequeño espacio donde se desarrollaba. Ahora Rosalía y el reguetón es todo lo que compone el repertorio ideal. Toda persona tiene un repertorio que va construyendo a lo largo de toda la vida y va pasando a nuevas generaciones. Luego ellos harán otro repertorio con lo que les interese, se quedarán con algunos géneros y otros van quedando de lado. Eso constituye la tradición, es un río que recibe constantemente agua de distintos manantiales.

–¿Influye en algún modo lo tradicional en lo que “está de moda”?

–Hay mucha música que se basa en melodías tradicionales y de ella hacen otra cosa. Es importante respetar el estilo, sobre él se pueden hacer mil variaciones. Los músicos saben lo que es la música tradicional, la respetan y lo utilizan en cada una de sus posibilidades.

–¿Le han homenajeado y premiado en numerosas ocasiones por su trayectoria. ¿Cómo se siente al recibir este reconomiento?

–Estoy contentísimo de que me den homenajes porque en cierto modo te demuestra que todavía estás vivo y que tienes casi siempre algo que aportar y que decir y, sobre todo mucho que agradecer. Yo no he vivido la vida de los cantantes que reciben rechazo o apoyo, porque dejé de cantar muy pronto, en 1974. Lo que he visto es gente que ha seguido lo que he ido haciendo a través de los discos, interesándose. Con esa gente sí me encuentro de vez en cuando y es todo un alimento. Me gusta saber que una persona fue a verme hace 50 años a un concierto.

–¿Qué le evoca pensar en el folclore de Salamanca?

–Siempre me acuerdo mucho de Ángel Carril. Ahora estoy escuchando las grabaciones de campo que él hizo y me estoy enamorando de esa tradición de los pueblos con tanta riqueza.