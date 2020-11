Jinxin García (estudiante ‘trans’ de la Universidad de Salamanca): “Era el momento porque no me veía en el futuro como una mujer”

Cuando estaba en 4º curso de la ESO, Jinxin García tuvo que hacer un trabajo con otros compañeros sobre la transexualidad. Desde que era un niño sabía que algo le pasaba, aunque que no sabía qué era. Ese trabajo le abrió los ojos y empezó a indagar sobre las personas ‘trans’.

“Fue en segundo de carrera, el pasado año, cuando gracias a Beatriz, de la Unidad de Diversidad, decidí dar el paso. Era el momento porque no me veía en un futuro como una mujer”, explica Jinxin García, alumno extremeño de Comunicación y Creación Audiovisual que reconoce que desde que tomó la decisión las cosas han ido muy rápido. “En Extremadura justo cambiaron la ley cuando empecé con el tema, así que no necesité ir al psicólogo”, señala aliviado, ya que en otras comunidades se obliga a acudir al especialista como si fuera una enfermedad mental, y comenta: “Cuando lo decidí fue relativamente sencillo. Enseguida empecé con el Endocrino y las hormonas”.

Los primeros en conocer su decisión fueron sus padres que, asegura, por desconocimiento pensaban que era lesbiana, pero Jinxin insiste en que no es lo mismo ser lesbiana que ‘trans’. Según el Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género, las personas ‘trans’ son todas aquellas que se identifican con un género diferente o que expresan su identidad de género de manera diferente al que le asignaron al nacer o sexo biológico.