Jesús Galende, decano de la Facultad de Economía: “Una rebaja de impuestos sería deseable como mecanismo de activación económica”

-El tiempo de paralización de la actividad económica será determinante directo de que las secuelas sean coyunturales, y con ello de rápida recuperación, o estructurales, lo que supondría un daño más permanente. Yo espero que aprendamos de esta situación que es necesario un modelo económico más justo y sostenible, no basado en un crecimiento infinito. Sería plausible una regulación gubernamental más justa en relación a los productos foráneos que no cumplen con las mínimas normativas ambientales, sanitarias y laborales, competencia desleal que destruye la industria nacional y aumenta la dependencia externa, que se vuelve crítica en el momento menos pensado. Por el lado de los consumidores, un mayor aprecio por lo nuestro en sus decisiones de compra. Opino que la actual crisis va incluida en el mismo paquete del reto medioambiental, verdadera amenaza a largo plazo, que debemos aprovechar para afrontar. Sería una secuela permanente, pero positiva.

-¿Las administraciones, especialmente el Gobierno, están ejecutando las medidas necesarias?

-No soy de los que echa la culpa al Gobierno de todo lo malo que nos pasa, diciendo en cambio que cuando todo va bien es gracias al mercado. Pero, obviamente, tiene un importante papel. Lo peor para la economía es la incertidumbre. La mejor medida económica es dar certezas y generar confianza, y que no tengamos la impresión de que las medidas se improvisan, suponen volantazos y llegan tarde. No perdamos de vista que el origen de la crisis es sanitario. Y mientras no controlemos el origen, no hay planificación económica que valga. Hasta que tengamos inmunidad de grupo o vacuna queda mucho tiempo, por lo que hay que actuar para controlar la pandemia con instrumentos de diagnóstico, de protección de trabajadores y seguimiento de infectados. Estas medidas sanitarias son las mejores medidas económicas para rebajar la incertidumbre, lo que a su vez incentivará la inversión y la recuperación económica. Resulta necesario un apoyo a los sectores más desfavorecidos por el parón. Una rebaja de impuestos sería deseable como mecanismo de activación económica, pero con las arcas vacías es mucho más complicado. No se hicieron los deberes a la salida de la crisis del 2008, no se abordaron reformas económicas estructurales y ahora estamos en una evidente situación de escasez de recursos.

-¿La UE está adoptando las decisiones económicas adecuadas para la recuperación?

-Europa está siendo una decepción. Pero es comprensible. Si hay tensiones entre las propias regiones españolas, cómo no la va a haber entre los países europeos. El sentimiento europeo, más allá de la palabrería, es débil, sobre todo cuando hablamos del bolsillo. Resulta totalmente razonable que Alemania u Holanda no quieran pagar la factura española o italiana cuando ven que no hicimos nuestros deberes económicos cuando pudimos y en qué gastamos el dinero. Y si la pagan, no puede ser gratis, porque saben que aprenderemos que siempre estarán ahí para pagar nuestros excesos. Aun así, es un apoyo enorme para España el marco europeo.