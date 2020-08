Jazz en el Juan del Enzina en 2021

Salamanca Jazz, coproducido por la Universidad y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), ha programado cuatro conciertos en invierno en el Teatro Juan del Enzina. Abrirá el ciclo Andrea Motis Quintet (30 enero), para seguir con Abe Rábade Trío (13 de febrero) y Valencia Jazz Top 7 (27 de febrero). Arturo Serra Quintet (13 de marzo) cerrará la propuesta cultural.

El caso de la trompetista, saxofonista y cantante Andrea Motis (Barcelona, 1995) es único en la escena jazzística española. Con apenas once años de edad sorprendía ya a propios y extraños con su madurez interpretativa, forjada en las clases de la Escuela Municipal de Música de Sant Andreu. Hoy ha pasado el tiempo y la niña es una joven que ha recorrido medio mundo participando en los festivales más importantes del género, grabando su álbum, “Emotional Dance”, en el sello Impulse! de Universal. Motis practica maneras jazzísticas clásicas, activando emociones altamente placenteras, no exentasde la frescura propia de su juventud. En el concierto de Salamanca se escuchará parte de “Do outro lado do azul”, su último trabajo discográfico, junto con temas más jazzísticos y algunas composiciones propias.

Andrea Motis estará acompañada en el Juan del Enzina por Josep Traver (guitarra), Joan Chamorro (contrabajo), Esteve Pi (batería) e Ignasi Terraza (piano). Precisamente Ignasi Terraza actuará este jueves en el III Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Salamanca en el Patio Chico bajo la coordinación de Fernando Viñals, junto al guitarrista sueco Ulf Wakenius y el contrabajista francés Pierre Boussaguet. Las entradas ya se han agotado para la cita del 6 de agosto.

El pianista gallego Abe Rábade se ha consolidado como uno de los exponentes creativos más agudos del jazz nacional, un intelectual que tan pronto se atreve con el cancionero de Alfonso X el Sabio como se reivindica en certámenes y escenarios tan legendarios como el californiano Festival de Jazz de Monterrey o el Carnegie Hall de Nueva York. Cuenta desde hace años con dos sólidos aliados rítmicos que completan su trío, el contrabajista Pablo Martín Caminero y el batería Bruno Pedroso, con quienes presentará los temas de su nuevo proyecto “Sorte”, tras su anterior éxito discográfico, “Doravante”.

En Valencia Jazz Top 7, dicen la Universidad y el CNDM, descubrimos a algunos de los actuales capitanes de nuestro jazz, caso del saxofonista Perico Sambeat, el trombonista Toni Belenguer o el pianista Albert Palau, pero también francotiradores certeros y elevados como el trompetista David Pastor, el asimismo saxofonista Javier Vercher, el contrabajista Cesarini y el batería Miquel Asensio.

Arturo Serra (que se quedó sin actuar el pasado 21 de marzo en el Juan del Enzina por el estado de alarma) recupera y actualiza las mejores esencias del vibráfono en el jazz, apuntalándolas con un sólido grupo con el que en 2018 entregaba el álbum “Happy Times”, con Antonio González (saxos), Juan Galiardo (piano), Bori Albero (contrabajo) y Santi Colomer (batería), que le acompañarán en Salamanca.