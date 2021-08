Javier Sanz, del sector de los gimnasios: “Algo es, pero las ayudas no cubren todo lo perdido” 7

Las ayudas como la concedida por la Junta para el mantenimiento del empleo suponen un pequeño acicate para los empresarios que todavía no han recuperado la actividad que tenían antes de la pandemia. Javier Sanz es uno de ellos, ya que su gimnasio aún no ha podido alcanzar la ansiada normalidad pese a que las medidas a las que estaba sujeto se han relajado en los últimos meses. También presidente de la asociación que aglutina al sector en Salamanca, reconoce que este tipo de subvenciones son bienvenidas, pero no solucionan todos sus problemas.

“Esta ayuda algo es, como otras, pero no cubren todo lo perdido en año y medio”, afirma Javier Sanz, que recuerda que los gimnasios están lejos de recuperarse del golpe del coronavirus. “El 8 de marzo la Junta permitió abrir, pero justo antes de Semana Santa, cuando los estudiantes se marchan. Hasta mediados de abril no hubo prácticamente movimiento pero con el 33% de aforo y sin duchas ni vestuarios. Luego lo subieron al 50%, pero con el verano, en plena temporada baja, continuamos lejos de la normalidad”, explica.

La esperanza del sector es que poco a poco los clientes regresen a partir de septiembre, cuando la gente vuelve de vacaciones y del pueblo y comience el nuevo curso universitario. No obstante, Javier Sanz admite que hay dos obstáculos para que la actividad se asemeje a la existente antes de la irrupción de la pandemia. “Por precaución, se mantiene el uso de la mascarilla en el interior y la distancia, y eso para nosotros es una limitación importante. La gente no está cómoda haciendo ejercicio con la mascarilla puesta. Y en las clases, mantener una distancia mínima reduce el número de participantes”, argumenta preocupado. La opción de salir al aire libre no resulta viable “porque las personas que se apuntan a un gimnasio no buscan eso”, recuerda Javier Sanz.

Por este motivo, reclama a las administraciones que no pierdan de vista a muchos negocios que todavía no se han recuperado de todo lo perdido y en los que la normalidad tardará en regresar. “Hasta ahora hemos vivido de las pocas ayudas y de los créditos, pero cuando termine el periodo de carencia, habrá que devolverlos”, advierte.