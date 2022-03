Javier Perote, experto en economía: “El Gobierno debe plantear políticas que garanticen el suministro energético”

Javier Perote, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico y director del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Salamanca, analiza el panorama económico con la guerra.

–¿Qué impacto económico puede tener para España la guerra?

–Depende de la duración del conflicto y de las sanciones que se impongan entre las economías occidentales y Rusia. Una escalada de sanciones mutuas puede dañar seriamente el crecimiento mundial y el de la UE. En principio cabría esperar que las mayores consecuencias sean para los países limítrofes y más cercanos a la órbita de Rusia, pero España no va a ser a ser una excepción. Además, la más que posible militarización de la frontera con Rusia va a tener importantes repercusiones políticas. La unidad de respuesta en todos los países europeos va a resultar crucial en la evolución del conflicto. Mucho me temo que la propaganda rusa y los ciberataques van a tratar de desestabilizar a los países y partidos europeos, como ya ocurrió con el Brexit o los movimientos secesionistas catalanes.

–¿El efecto de las sanciones a Rusia también repercutirán negativamente en España?

–Por supuesto, dado que medidas como la propuesta de desconexión de Rusia del sistema SWIFT, es decir, su aislamiento financiero, puede implicar no solo una caída del PIB de Rusia del 5%, según algunas estimaciones, sino una reducción drástica del comercio internacional. Aunque la balanza comercial española con Rusia es deficitaria, el 0,7% de nuestras exportaciones se dirigen al mercado ruso y, por tanto, hay muchas empresas que pueden verse afectadas, por ejemplo las dedicadas a la producción textil, de acero o energéticas. Además, no me cabe duda que Putin reaccionará imponiendo restricciones a la UE donde más nos duela, probablemente cortando el suministro de gas. Más de una tercera parte del gas que importa la UE proviene de Rusia y gran parte del suministro pasa por Ucrania, actualmente bajo el control ruso. Esto haría que España fuera más dependiente aún del gas importado de otros países como Argelia, que habría que pagar también más caro.

–¿Estamos a las puertas de una nueva crisis económica mundial?

–Actualmente hay dos elementos de preocupación. El primero son las tensiones geopolíticas que afectan no solo a Rusia sino también a China. No olvidemos que lo que hizo Putin justo antes de dar luz verde a la invasión de Ucrania fue reunirse con Xi Jinping, quien tiene intereses imperialistas sobre Taiwán. Probablemente estamos ante un escenario de nueva guerra fría que va a contribuir a la ralentización del crecimiento económico mundial. Por otra parte, esto coincide con las presiones inflacionistas desarrolladas por los efectos de la pandemia en la cadena de suministro global, incluidos los suministros energéticos, y, probablemente por los excesos en las políticas monetarias y fiscales desde 2008 para salvar las crisis económicas. Todo ello nos lleva a un panorama donde la reducción de estímulos monetarios y fiscales y la necesidad de reestructurar los balances de los bancos centrales y de los gobiernos pueden suponer un obstáculo adicional. En función de la evolución de la crisis con Rusia, los bancos centrales y los gobiernos podrían tener que reconsiderar estas políticas.

–¿España cómo afrontaría otra crisis cuando todavía está recuperándose de la pandemia?

–España ha sido una de las economías más vulnerables durante las crisis vividas desde 2008. Al contrario que en otros países, los periodos de recuperación han sido muy breves. Una posible razón es que los gobiernos están acostumbrados a resolver las crisis mediante estímulos monetarios y ayudas de la UE o a través del aumento del endeudamiento público. Si queremos que el crecimiento se deje sentir a largo plazo necesitamos auténticas políticas de oferta que mejoren la educación, el mercado laboral y la estructura productiva. Estas políticas deben consensuarse con una amplia mayoría y no pueden estar cambiándose constantemente al son de tendencias populistas o intereses partidistas. En esta dirección van los fondos europeos, que deben ir de la mano de políticas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible como las energías limpias o la digitalización. Mucho me temo que si no tomamos buena nota de esto estamos condenados a sufrir con intensidad las crisis, especialmente los más desfavorecidos.

–La subida de la energía es una primera consecuencia. ¿Será duradera en el tiempo?

–Afortunadamente la primavera está cerca y el coste energético será menor para las familias, no así para las empresas. El Gobierno debe tomar buena nota y plantear políticas estables que garanticen el suministro energético y los precios. También se requiere potenciar las fuentes de energía que podamos producir eficientemente como las renovables y los fondos europeos pueden ayudar a ello, si los destinamos adecuadamente. Urge un debate serio sobre la política energética nacional. Hay también quien ha argumentado que las tensiones inflacionistas se deben a cuellos de botella en los suministros y son solamente coyunturales. Yo me atrevería decir que con la crisis de la covid el mundo ha cambiado. La cadena de producción global, los flujos internacionales de bienes y personas, incluso los hábitos y preferencias en el consumo han cambiado. Además, cuando la inflación comienza a ser sistemáticamente persistente no es racional pensar que los agentes se comporten como si esta fuera coyuntural y esto retroalimenta la inflación, hasta el momento controlada por el exitoso anclaje de las expectativas. Yo soy de los que opinan que las consecuencias sobre los precios serán duraderas.