Javier Iglesias: “A la Diputación nadie puede achacarle que no apueste por el empleo rural”

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que lleva diez años al frente de la Institución Provincial, es uno de los representantes públicos que por su contacto con el territorio bien en su recorrido por los 362 municipios, bien por sus encuentros de trabajo con alcaldes o miembros de otros colectivos tanto sociales como económicos, mejor conoce la realidad de nuestra provincia y sus potencialidades para avanzar en su desarrollo integral.

–¿Cómo se encuentra la provincia y por dónde debe ir su desarrollo en el futuro?

– Tenemos una provincia estratégicamente posicionada territorialmente y con recursos sociales, culturales y económicos que hacen de ella un destino privilegiado para seguir creciendo. Pero, sobre todo, y no me canso de decirlo, el mejor potencial de la provincia son sus gentes, los salmantinos. Bien es cierto que, como muchos otros territorios, nuestra provincia, remontándonos a tiempos no muy lejanos y centrándonos por ejemplo en lo que llevamos de siglo XXI, ha sufrido las consecuencias de factores externos o comunes a nuestro país que han frenado su desarrollo por crisis económicas, cuestiones demográficas o más recientemente la pandemia del coronavirus. Pese a ello, considero que la provincia ha sabido aprovechar sus oportunidades para propiciar su desarrollo, y en esa labor hay que subrayar la apuesta de instituciones cercanas, como la Diputación, que hemos volcado nuestra gestión en favorecer ese impulso de las zonas rurales para garantizar su progreso.

–En la primera edición del Libro Blanco sobre el desarrollo de Salamanca se hablaba, entre otras acciones prioritarias, de las infraestructuras. En esta edición se analizarán cuestiones como el empleo estable y de calidad en la provincia.

– Así es. Las infraestructuras son esenciales como quedó claro. De ahí que hablo de que la provincia está situada estratégicamente a nivel territorial. Somos el camino a Europa de un país vecino como Portugal, estamos a dos horas de la capital de España, en la mitad del recorrido de la Ruta transversal de la Vía de la Plata. Pero aún tenemos carencias ferroviarias y mejoras de carreteras. Desde luego, no nos pueden achacar a la Diputación que no apostamos por el empleo rural. Las Estrategias de Empleo para autónomos y empresas, con dos millones de euros cada anualidad, o los Planes de Apoyo Municipal, que el pasado año destinamos 20 millones de euros, son ejemplos de programas propios que favorecen ese futuro que queremos para nuestros municipios. O iniciativas como el Plan de Empleo Juvenil Universitario que permite a recién titulados acceder a su primer trabajo en Ayuntamientos.