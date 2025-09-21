Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

MARÍA GARCÍA BERNAL
FOTODENUNCIA

Jardines descuidados junto al cementerio

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:00

Este es el estado que presentan las zonas ajardinadas de las inmediaciones del tanatorio San Carlos. Todo apunta a que por ahí no ha pasado una cortadora de césped en varios meses. Espero que esto sirva para que los servicios de jardines se acerquen un día a cuidar estas zonas verdes.

Espacios grises

