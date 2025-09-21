Jardines descuidados junto al cementerio

La Gaceta Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Este es el estado que presentan las zonas ajardinadas de las inmediaciones del tanatorio San Carlos. Todo apunta a que por ahí no ha pasado una cortadora de césped en varios meses. Espero que esto sirva para que los servicios de jardines se acerquen un día a cuidar estas zonas verdes.