FOTODENUNCIA
Jardines descuidados junto al cementerio
Salamanca
Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:00
Este es el estado que presentan las zonas ajardinadas de las inmediaciones del tanatorio San Carlos. Todo apunta a que por ahí no ha pasado una cortadora de césped en varios meses. Espero que esto sirva para que los servicios de jardines se acerquen un día a cuidar estas zonas verdes.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.