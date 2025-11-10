La jalea que obró el milagro y 'resucitó' al papa Juan XXIII: «Entonces no se veían tan fácil los billetes verdes» Con un extractor y una paciencia de acero, Rafael Oliva, obtuvo kilo y medio en su primera cosecha, que vendió por 32.000 pesetas gracias al «boom» del extracto que obró el milagro con el papa

Juan XXIII sufrió un grave problema de salud durante su papado, entre 1958 y 1963, del que se recuperó de forma meteórica. Fue una resurrección casi milagrosa que se achacó a la jalea real. Al menos así corrió la noticia entre la sociedad española de la época, algo de lo que el salmantino Rafael Oliva supo sacar buen partido: le hizo ganar 32.000 pesetas, suficientes para vivir todo el año. «Entonces no se veían tan fácil los billetes verdes», cuenta desde su Valero natal, un día frío pero soleado en el puente sobre el río Quilama, donde algunos vecinos suelen sentarse a pasar el rato.

Tenía 15 años. Mientras muchos de sus paisanos optaban por coger el pasaporte y emigrar, él se compró 30 colmenas tipo layens. Un modelo que contrastó con las de corcho de la época y una apuesta por una profesión por la que se ganó «unas leches por la cara» de sus padres. «Decían que era una bobada», cuenta Rafael, «pero fue la ventaja para producir la jalea real, porque la colmena crece en vertical y la cría se ubica en la parte inferior, donde se extrae la jalea». Junto a su tío, también colmenero, y gracias al boom de la milagrosa recuperación del papa, la demanda de jalea real se disparó a límites insospechados. «Se obtiene con un extractor, un tubito con una goma por la que se aspira para sacarla de la celda de la que has retirado la larva. Poco a poco se va llenando el tubo», relata sobe el tedioso procedimiento «que te dejaba los carrillos doloridos».

De una sentada, recuerda, extrajo más de un kilo aquel año con la garantía de que tenía la venta asegurada a un médico de su familia que trabajaba en un laboratorio en Madrid. «Estaba en la calle Meléndez Valdés», explica, mientras se le ilumina la cara rememorando aquella primera venta y cómo después de pagarle le dijeron que tuviera cuidado con el dinero. «Lo traje bien guardado aquí metido —señala al pecho— en una bolsina que me hizo mi madre».

No se sabe si la jalea real obró un milagro en Juan XXIII, pero en aquel momento no cabe duda de que el casi adolescente Rafael debió sentirse tocado por la mano de Dios. Después el sueño se fue esfumando. «El precio de la jalea empezó a bajar a 12.000 pesetas», continúa Rafael, hasta caer a límites en los que el esfuerzo para obtenerla ya no compensaba. No obstante, Rafael ayudó a impulsar la profesión con la introducción de las colmenas de madera tipo layens en una zona en la que todas eran de corcho, de complicado manejo.

«Fui como el inventor», afirma ya jubilado, para explicar que un vecino de Valero se las llevó desde un pueblo cercano a Guijuelo pertenecientes a una compañía que se había arruinado. «Las tenían allí apiladas en montones». Aquel paso lo dio cuando el maestro del pueblo, Don Jesús, todavía no había gestado su revolución con la invención del cazapolen. «Él nos enseñaba», hace referencia a su antiguo profesor en relación a los secretos de la apicultura, «mientras la gente se marchaba al extranjero y nadie quería saber nada de las colmenas». Pero el cambio del tipo de cajas y la incorporación de la producción del polen contribuyó a reactivar un sector que hoy cuenta con 350 explotaciones en Salamanca, de las 500 que existen en Castilla y León.

