Un jabalí sorprende a los salmantinos en los alrededores del Puente Romano Fuentes presenciales confirman que este ejemplar se encontraba este lunes por la noche merodeando por el Complejo Deportivo de Salas Bajas

José Fuentes Rajo Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025, 10:59

Los jabalíes están siendo los protagonistas de las noticias de todos los medios desde hace once días debido al foco de peste porcina africana que amenaza a la ganadería de nuestro país y cuyo brote apareció en los alrededores de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por el momento, al menos 13 de estos animales han dado positivo en esta enfermedad.

Aunque en Salamanca el mercado ganadero está preocupado consecuencias en materia de exportaciones, es otro suceso el que ha despertado el interés sobre este animal, y es que varios salmantinos han podido ver un ejemplar caminando por los alrededores del Puente Romano, entre las pistas del Complejo Deportivo de Salas Bajas.

Según aeguran fuentes presenciales a LA GACETA, un grupo de jugadores que estaban entrenando a 'ultimate frisbee' en dicho lugar pudieron ver al jabalí merodeando por la zona este lunes 8 de diciembre en torno a las 20:30 horas. Según relatan, dos coches de la Policía Nacional se aproximaron al lugar de los hechos para atrapar al animal, aunque no pueden confirmar que el jabalí fuese capturado.

No son los únicos, puesto que hay un vídeo que está circulando en redes en el que se ve perfectamente a este animal corriendo en medio de un campo de fútbol con el Puente Romano de fondo, tal y como se puede ver en las imágenes facilitadas a este medio por Andrés Grande.

Esta no es la primera vez que uno o varios ejemplares de este animal han podido verse, no solo en las inmediaciones de la ribera del Río, sino, incluso, dándose un baño en el Tormes.

Sin ir más lejos, el pasado mes de julio, algunos viandantes se quedaron sorprendidos con un jabalí que apareció cerca del puente Enrique Estevan y que amedrentaba a los gatos con el fin de robarles la comida.