Iván Ferreiro regresa a Salamanca el 6 de mayo para presentar ‘Trinchera Pop’

Iván Ferreiro regresa a Salamanca para presentar su nuevo trabajo ‘Trinchera Pop’ el 6 de mayo en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música. Estará acompañado de su banda habitual, Pablo Novoa a las teclas, Ricky Falkner al bajo, Xabier Molero a la batería, Marta Toro en los teclados y programaciones y con Emilio Saiz y Amaro Ferreiro a las guitarras.

Iván Ferreiro es cantante, compositor y pianista a tiempo parcial. Durante los 90 lideró a Piratas, una de las bandas de rock más representativas de la década, protagonistas por derecho propio de algunos de los mejores álbumes del fin de siglo y culpables de los himnos preferidos de toda una generación. En 2005 inicia su carrera en solitario con el recordado “Canciones para el tiempo y la distancia”.

“Trinchera Pop” es su sexto álbum en solitario y contiene numerosas referencias literarias y cinematográficas.

Tal como explica el propio cantante “Tenía dos cosas en mente cuando empecé: que fuera mejor que lo anterior y que fuera distinto. Distinto en forma y contenido. Y distinto en mi forma de vivir el proceso. Todo parte de unas ideas que teníamos Amaro y yo. Entre esas ideas había algunas cosas que nos rondaban hace años. Una de ellas era sobre cómo construir las canciones. Otra de las cosas tenía que ver con las letras. Siempre decíamos que después de estar bien en el amor, en la vida sentimental, debería llegar la filosofía. Eliminar el amor romántico de las canciones y centrarse en las ideas y la metafísica. Pero también queríamos que no fuera una chapa, que no fuera pretencioso ni complicado. Queríamos que fuera emocionante. No es que pensemos que la filosofía es aburrida, al contrario, pensábamos en la emoción de ciertos procesos mentales. Las emociones que vive una persona cualquiera a lo largo de un día son un todo para esa persona. Lo mejor de las películas o de las canciones es lo que sentimos cuando nos sumergimos en ellas. Son nuestras mentes y nuestras ideas las que las convierten en arte. Son las ideas que conectamos con nuestras vivencias y que crean nuevas ideas y vivencias lo que las hace hermosas y necesarias. Y la filosofía es eso que pasa cuando pensamos y tratamos de comprender el mundo, mezclamos nuestras emociones con el pensamiento crítico y nos vamos construyendo a nosotros mismos. ¿Cómo podría ser aburrido?”

Las entradas para el concierto que ofrecerá en Salamanca el próximo 6 de mayo tienen un precio de 33, 38 y 42 euros y se ponen el lunes a la venta.