Ismael Serrano, músico: ‘Componer canciones es un déficit y no una virtud’

–En esta gira de “Seremos” las canciones llegan dentro de una obra de teatro.

–A mí siempre me ha gustado dar un carácter teatral a los conciertos, trabajar la puesta en escena y guionizarla para crear un hilo argumental para las canciones. Me gusta contar historias, además de interpretar mis canciones, y que el concierto se convierta en un relato. Soy un tipo obsesionado con los relatos. Y estoy presentando una suerte de concierto teatralizado, que está a medio camino entre el recital y la obra del teatro. Es algo que conceptualizo, pero también me divierte mucho que la experiencia de venir a un concierto de Ismael Serrano tenga un plus, más allá de la presentación de las canciones.

–Se somete a una entrevista en televisión y habla de asuntos como el éxito y el fracaso.

–Conecta con la temática del disco. En “Seremos” hay una parte que tiene que ver con la deconstrucción del tópico del cantautor y el disco empieza diciendo “No soy el cantautor que vino a ordenarte la vida”, que tiene que ver con cómo se sobrevalora la sensibilidad del músico. Porque componer canciones responde no a una virtud, sino a un déficit que tiene que ver con el miedo a la soledad, al paso del tiempo... Y todo esto aparece en la obra de teatro. Ese diálogo sirve de detonante para hacer una revisión del camino que han recorrido las canciones y del camino que uno ha recorrido: uno canta las canciones con emoción, pero no desde el mismo lugar. El ejemplo más claro es “Papá, cuéntame otra vez”, que la compuse como un hijo que le hacía un reproche a su padre y ahora la canto como un padre que trata de encontrar un relato que contar a sus hijos. Y ese diálogo tiene que ver con cuestiones generacionales, no solo personales; no es solo una cuestión introspectiva e íntima; tiene que ver con el viaje colectivo con el público que me ha acompañado durante todo este tiempo.

–¿Sobrevaloramos a los músicos?

–Se valora la respuesta del artista ante según qué crisis y según qué grandes preguntas. Y el músico no es más que un niño asustado que necesita ser querido y necesita atención. Lo que le pasa al músico es que no sabe afrontar la pérdida, no sabe renunciar... Nadie sabe, pero esa incapacidad de superar la pérdida en lo amoroso, en lo emocional, y en lo vital le lleva al músico a escribir canciones.

–Este disco está compuesto durante la pandemia.

–Necesitaba conectar con una realidad congelada, una realidad que se nos negaba en ese momento. El título de “Seremos” tiene que ver con la necesidad de proyectar hacia el futuro en un momento en el que era imposible hacer planes, que es muy frustrante. Hay quien dice que nuestra felicidad se mide en nuestra capacidad de hacer planes y cumplirlos.

–¿Girar en esta época es épico, aunque estemos en el descenso de la sexta ola?

–Creo que estamos en un shock pospandémico y que la guerra en Ucrania sucede aprovechando ese shock. Estamos traspasados por la sensación de que todo es volátil: lo triste es que hay una generación que ha crecido desde 2008 en una crisis permanente (de un tipo u otro) y vive con ese sentido de precariedad que se instala en todo. Creo que estamos atravesados por un trauma del que no somos conscientes aún y hemos salido más frágiles de la pandemia. Y la guerra que cada día nos bombardea desde los medios de comunicación perpetúa esa sensación de inestabilidad y pérdida de control de nuestras vidas.

–¿Pero, cómo es girar en el momento actual? ¿Hay algo de heroico?

–Hay una película protagonizada por George Clooney, “Up in the air”, en la que el tipo —que se dedica a despedir a gente— se pasa la vida en los aviones. En un momento en que le dan una tarjeta de oro, le preguntan: “¿Y usted de dónde es?”, cuando están sobrevolando quién sabe qué región del mundo. Y él dice: “Yo soy de aquí; mi vida es el viaje”. Y esa sensación es la que tenemos los músicos. Girar es volver al hogar, al hábitat natural en el que uno vive. Aunque mi hogar es donde están mis hijos y mi familia, hay una parte de mí que entiende que la carretera, por así decirlo, es también el hogar. Girar es regresar a tu forma de ser y de entender la música.

–En este disco hay colaboraciones de Pablo Alborán, Ede y Clara Alvaro con Litus. ¿Estaban fraguadas de antemano?

–En un momento en el que era imposible reunirse, sentí la necesidad de convocar a compañeros del oficio más que nunca. Es el disco con más colaboraciones de toda mi carrera: yo he sido bastante discreto y tímido a la hora de acercarme a gente a la que admiro. Y me animé a hacerlo entonces, aunque en el caso de Pablo Alborán tuvimos que trabajar por separado. Todo proyecto compartido tuvo una emotividad especial: era una celebración del encuentro, aunque fuera virtual.

–¿Las canciones le llevaron a pensar en los artistas?

–Cuando estaba escribiendo, componiendo y con los arreglos de “La primera que despierta” pensé en Pablo Alborán porque tiene una voz de raíz, que le da verdad a todo. En el caso de Ede me parecía divertido convertir la canción en un diálogo e incluir una voz emergente. En el caso de Litus y Clara Alvarado en “Porque fuimos” les convoqué porque teníamos en proyecto hacer algo juntos y ellos trabajan en teatro musical. Cada colaboración tiene un sentido y un sentido íntimo.

–Hay una colaboración con su mujer, Jimena Ruiz Echazú.

–Mi mujer es actriz y ha trabajado mucho en teatro infantil y musical. Yo colaboré con ella en un musical infantil que en Argentina tuvo mucho éxito y reconocimientos. Y me apetecía hacer una canción, “Cuando llegaron ellas”, que dedicamos a nuestra hija. La canción habla de la lucha de las mujeres, de su futuro, y me parecía emocionante cantarla juntos.

–Se casaron dos veces, en Madrid y en Buenos Aires.

–Porque ella es de allí. Y decir que no a una fiesta me parece poco inteligente si algo se puede celebrar dos veces.

–¿Está buscando la canción más triste de la historia?

–Me propusieron cientos y cientos. Estoy en el proceso de elegir 11 que quizás no son las más tristes, pero que yo siento cerca y me apetece interpretar. A través de las redes sociales ofrezco una votación para que se elija la canción más triste, que no deja de ser una forma de reírme de mí mismo, y también es una forma de reivindicar el valor terapéutico de las canciones. Y de reivindicar un espacio para la vulnerabilidad y la tristeza, un estado que hay que atravesar. No sé cómo hemos llegado al punto de pensar que cuando alguien está serio o triste es una impostura si muestra una faceta que va más allá de la frivolidad y la superficialidad. También pienso hacer una lista de mis canciones más alegres, que las tengo. Y el sentido del humor está permanentemente en mis reflexiones y en mi relación con el público.