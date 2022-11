Isabel Rubio, la cirujana oncóloga salmantina que rompe barreras: “La cirugía siempre ha sido de hombres”

“Cada vez hay más residentes de cirugía, y sin embargo no hay esa proporción en puestos de liderazgo”

—Operar el cáncer no es lo mismo que operar patología benigna. Implica que los cirujanos tengan un conocimiento de la biología del tumor, el conocimiento de los pacientes y luego somos cirujanos. En una formación reglada de cirugía general no existe. La Sociedad aboga porque en Europa se reconozca en los países miembros la especialidad de Cirugía Oncológica que solo existe en Holanda, Polonia, Reino Unido y Dinamarca. En España, Francia o Italia no está reconocido.

“En solo un tercio de los países europeos está reconocida la cirugía oncológica”

—¿Cómo se puede formar un cirujano para operar tumores?

—Muchos de nosotros nos hemos tenido que ir a formar al extranjero. El 80% de los pacientes con cáncer requerirán algún tipo de cirugía a lo largo de todo su proceso. No es solo operar el tumor, sino saber cuándo hay que operar, sino también cuando no se debe operar. La cirugía del cáncer es el tratamiento más curativo en los estadios iniciales del tumor. Es fundamental que haya una formación inicial.

—La falta de especialización perjudica a los que sí se hayan formado en esta especialidad pudiendo perder la plaza.

—Nosotros tenemos cursos y una escuela de enfermedad peritoneal, sarcomas. Pero nosotros somos una Sociedad Europea, no un organismo oficial que podamos dar la oficialidad. Hemos estado hace dos días en el Parlamento Europeo para promoverlo en los países miembros. Así como los oncólogos médicos, los oncólogos radioterapeutas tienen sus especialidades, la cirugía no. Estamos presionando para que la recomendación se empiece a adaptar. Se ha demostrado que donde está acreditado como Holanda, uno de los factores para reducir la morbilidad y mortalidad es la especialidad en cirugía oncológica. Nosotros organizamos los exámenes europeos junto con la UEMS. Pero, claro la certificación si no tienes una subespecialidad a la hora de pedir un trabajo o una oposición no cuenta. En pleno siglo XXI hay que solucionarlo.