El autobús urbano recuperaba este lunes sus servicios, pero todo estaba cambiado. Quien lo hubiera cogido el sábado y hubiera repetido la misma acción dos días después sentiría que no estaba subiendo al mismo medio de transporte. En la ventanilla un cartel reflejaba claramente el número máximo de pasajeros: 20. Ni uno más. La limitación favorecía que se pudiera cumplir el metro de distancia sin riesgo de contagiarse, ni para los pasajeros ni para los conductores. “Nos sobra”.

“No han subido ni 40 personas en tres horas, cuando lo habitual es que vaya lleno con más de 80 en cada servicio”, explica el conductor que acompañamos en una de las rutas más transitadas el primer lunes de cuarentena tras un paréntesis de un día sin servicio. Nada más entrar al autobús, llama la atención el cordón de seguridad que separa el contacto del conductor de los usuarios. La cinta de protección de la Policía Local separa todo contacto. El chófer señala al letrero a aquellos que llevan las monedas preparadas para pagar. “Solo se admite tarjeta”, en referencia a las tarjetas monedero o los bonos mensuales.

Dos personas se quedan sin subir en el inicio de la jornada, aunque la mayoría de los usuarios si tienen el documento. Los usuarios no tienen problemas para estar espaciados en los primeros servicios del día. En los cristales del autobús, tres carteles: un gráfico donde se muestra la distancia de un metro, uno con información del Ministerio de Sanidad sobre el desarrollo del virus y una tablilla con los nuevos horarios del servicio de autobuses. Los conductores llevan guantes azules y un gel desinfectante, proporcionado por la empresa concesionaria, aunque muchos han optado por traerse la mascarilla de casa por previsión. “Cualquier precaución es poca, señala”. La mayoría de usuarios cogen el autobús por trabajo. Una empleada de la limpieza relata que le ha tocado trabajar, aunque no lo tenía previsto ya que las residencias de estudiantes se han cerrado de forma indefinida por la crisis sanitaria. “Tenemos que ir a limpiar porque no se ha vaciado del todo, se han quedado 15 japoneses que no tienen posibilidad de regresar”, reconoce.

Al vernos preguntar, una señora saca su nómina del bolso como para justificar que ha salido de casa para trabajar. Suspira, al ver que no es necesario y relata que trabaja como empleada de hogar antes de bajarse frente al Hospital de la Santísima Trinidad. Es la tercera persona que sube al autobús en el mismo servicio. Un comerciante se sube en Lasalle para ir hasta Tejares para abrir su tienda de ultramarinos. “Nosotros tenemos que abrir sí o sí, así que agradezco que no me hayan cerrado el autobús”. De vuelta, sin apenas cambios. Apenas tres personas en el regreso. Una maestra que tiene que ir a recoger los libros del colegio va con la bufanda hasta el cuello. “Las clases no se detienen”, recuerda.

Entre los trabajadores, una excepción. Desde Buenos Aires, un hombre reconoce que la ruptura de la cuarentena no tiene que ver con necesidades básicas, ni compra, ni medicamentos, ni por razones laborales. “Me he quedado sin tabaco después de todo el fin de semana metido en casa y ya no podía aguantar más; sino no salgo”, explica antes de acercarse hasta un estanco del barrio de Tejares.