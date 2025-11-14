Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Investigadores de la Universidad de Salamanca revelan propiedades electrónicas inéditas en superredes de moiré de grafeno

Juan Antonio Delgado y José Caridad lideran el trabajo internacional desde el Centro Investigación en Luz y Materia Estructuradas (LUMES), en colaboración con expertos de España, Polonia, Irlanda, Países Bajos, China y Japón

La Gaceta

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

Los materiales cuánticos se han convertido en los últimos años en elementos fundamentales para el desarrollo de dispositivos y sistemas electrónicos con propiedades innovadoras que prometen transformar sectores estratégicos como la computación, las comunicaciones, la detección avanzada y la seguridad. Entre todos estos materiales, destacan las superredes de moiré de grafeno, uno de los sistemas cuánticos actuales más prometedores en la física de materiales.

En este contexto, el Centro de Investigación en Luz y Materia Estructuradas (LUMES) de la Universidad de Salamanca lidera un estudio pionero que revela propiedades electrónicas inéditas en superredes de moiré de grafeno utilizando para ello una técnica basada en la espectroscopía de fotocorriente en el rango de terahercios.

El trabajo, recientemente publicado en la revista ACS Nano con el título «Unveiling the Miniband Structure of Graphene Moiré Superlattices via Gate-Dependent Terahertz Photocurrent Spectroscopy», supone un «gran avance para el estudio de las propiedades fundamentales de los materiales cuánticos y el desarrollo de la tecnología de detección ultrasensible», informan los investigadores a Comunicación USAL.

Entre todos estos materiales cuánticos, destacan las superredes de moiré de grafeno. Estructuras que se obtienen, por ejemplo, al apilar cristales de grafeno y nitruro de boro hexagonal (hBN), con un ángulo de rotación muy pequeño y controlado entre sus redes cristalinas (típicamente menor a 1º).

Esta disposición única crea patrones periódicos, denominados superredes de moiré, los cuales dependen del ángulo de rotación existente entre los dos cristales y drásticamente las propiedades electrónicas originales del grafeno. Como consecuencia, «emergen nuevas propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas exóticas que abren la puerta al diseño de materiales con propiedades a la carta», subrayan

Por ello, comprender la compleja estructura de bandas electrónicas existente en estos sistemas «es crucial para explicar los nuevos fenómenos exóticos observados en estos materiales, tales como la aparición de nuevas fases correlacionadas o propiedades topológicas». La dificultad es que, hasta ahora, el estudio detallado de las bandas electrónicas de las superredes de moiré de grafeno no era factible, «debido a las limitaciones en resolución y sensibilidad existentes en técnicas de caracterización tradicionales de materiales centradas todas ellas en diferentes tipos de medidas eléctricas u ópticas».

Nuevo hito en la caracterización electrónica y el desarrollo de detectores de radiación

Ahora, los investigadores pertenecientes al Centro de Investigación LUMES han desarrollado una novedosa técnica de medida opto-electrónica, basada espectroscopía de fotocorriente en frecuencias en el rango de terahercios, que permite explorar las complejas bandas electrónicas existentes en superredes de moiré con un alto nivel de detalle.

La idea fundamental de esta técnica se basa en la medir la fotocorriente generada en el sistema en función de parámetros clave como su ángulo de rotación, la densidad de carga y la frecuencia de radiación incidente (en rangos de gigahercios, terahercios y el infrarrojo lejano). Con esta información se puede extraer de forma precisa la estructura electrónica subyacente de las superredes de moiré estudiadas.

En particular, el trabajo demuestra, entre otros aspectos fundamentales, la existencia de brechas de energía, también llamadas «gaps», extremadamente pequeñas —del orden de 1 a 20 milielectronvoltios— en las bandas electrónicas de los sistemas estudiados. Tal y como señalan los autores, «estos detalles, inaccesibles hasta ahora, son esenciales para comprender diversas propiedades de los portadores de carga y los fenómenos cuánticos emergentes en estos sistemas».

Por otro lado, desde un punto de vista tecnológico, el estudio revela cómo las estructuras basadas en grafeno y nitruro de boro hexagonal son sistemas con un gran potencial para desarrollar dispositivos optoelectrónicos avanzados, como detectores de radiación en el rango de los gigahercios, los terahercios y el infrarrojo lejano, capaces de ofrecer alta sensibilidad y bajo ruido.

Un trabajo multidisciplinar e internacional

La investigación publicada en ACS Nano ha sido liderada y desarrollada por Juan Antonio Delgado y José Caridad, investigadores del Centro de Investigación LUMES, en el marco de una amplia colaboración local, nacional e internacional que incluye a expertos de la USAL y de la Universidad de Oviedo, así como a científicos de CENTERA (Polonia), la School of Physical Sciences (Irlanda), la University of Chinese Academy of Sciences (China), NIMS (Japón) y la Universidad de Groningen (Países Bajos). Esta red de colaboración ha permitido integrar de forma exitosa teoría, simulación y experimentos en un mismo trabajo.

Esta unión multidisciplinar e internacional ha sido «clave para avanzar en el entendimiento y la caracterización detallada de las superredes de moiré de grafeno y sus propiedades optoelectrónicas, poniendo de relieve la excelencia y el carácter marcadamente colaborativo del proyecto», concluyen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las lluvias provocan crecidas en los ríos de Ávila, Salamanca y Zamora: el 112 pide extremar la precaución en cinco localizaciones
  2. 2 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  3. 3 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  4. 4 El salmantino aficionado a grabar a mujeres por debajo de la falda en todo tipo de eventos acepta más de 13 años de cárcel
  5. 5 Un hombre herido tras ser atropellado en la avenida de los Cedros
  6. 6 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  7. 7 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  8. 8 «Estos cerdos van solos a la otra finca»
  9. 9 La AEMET activa el aviso rojo en una provincia de Castilla y León por las fuertes lluvias que se esperan en la madrugada de este viernes
  10. 10 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en la Avenida de los Maristas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Investigadores de la Universidad de Salamanca revelan propiedades electrónicas inéditas en superredes de moiré de grafeno

Investigadores de la Universidad de Salamanca revelan propiedades electrónicas inéditas en superredes de moiré de grafeno