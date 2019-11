La revista de referencia internacional en el campo de la Oncología Cancers, en su número especial “Cancer Nanomedicine”, ha seleccionado como artículo especialmente destacado un trabajo realizado en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca que, bajo el título “Size Matters in the Cytotoxicity of Polydopamine Nanoparticles in Different Types of Tumors”, describe nuevas opciones de tratamiento con nanotecnología para luchar contra los tumores.

El trabajo realizado en el grupo de investigación Aplicaciones Biomédicas de Ingeniería Química, dirigido por la catedrática Eva Martin del Valle, con la colaboración de Milena Amparo Vega y Celia Nieto, pertenecientes a dicho grupo, supone un aporte relevante en el desarrollo de posibles terapias en cáncer focalizadas en aprovechar el metabolismo de las células tumorales cancerígenas.

En esta investigación se describe la preparación y validación de nanopartículas no tóxicas, las cuales, sin necesidad de agentes quimioterápicos u otros compuestos incorporados, son capaces de destruir células tumorales. Esta estrategia ha sido probada en diferentes tipos de tumores, mama, colon, hígado y pulmón, mostrando una eficacia satisfactoria en todos ellos.

Las células tumorales producen una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno (ROS); sin embargo, un exceso de las mismas, mata dichas células; un fenómeno que se denomina “ferroptosis”. En el presente trabajo recientemente publicado se modifica el metabolismo celular produciendo este efecto, con lo que se eliminan estas células, digamos malignas.

La importancia de dicho tratamiento podría suponer un avance en el desarrollo de terapias en cáncer sin necesidad de utilizar las técnicas actuales como quimioterapia, eliminándose, de esta forma, los efectos secundarios no deseados producidos por los tratamientos.

Este estudio se enmarca dentro de la línea de investigación principal del grupo Aplicaciones Biomédicas de Ingeniería Química centrada en el desarrollo de nuevas vías de tratamiento en cáncer empleando nanotecnología para reprogramar metabólicamente la célula tumoral.