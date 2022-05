Inversores y expertos piden más regulación ante la volatilidad y desplome de las criptomonedas

La Asociación de Usuarios Financieros ha pedido a Consumo que prohíba la publicidad en el deporte

Aunque parecía que las criptomonedas permanecían ajenas a la guerra de Ucrania, a la situación económica y a la inflación, finalmente la reciente subida de tipos de interés en Estados Unidos ha provocado caídas generalizadas no solo en la bolsa sino también en las criptomonedas. Una crisis que puede pasar de lo digital y complicar la economía del mundo real, elevando la inestabilidad.

La catedrática de Economía Financiera de la Universidad de Salamanca, Esther del Brío, es una de las expertas que más ha advertido de los peligros de las criptomonedas. “Tienen un nivel de riesgo muy algo. Habría que inventar un nuevo término para esa altísima volatilidad de las criptomonedas. Alguien que entra a invertir, tiene que estar dispuesto a perder un 50% de mínimo de inversión. Muchos han perdido pero también muchos han ganado hasta 300% de rentabilidad y se quedan con eso. Pero cuando hay una quiebra, nos afecta a los demás, hay una pérdida directa en cartera de valores por la inestabilidad de la economía”, explica.

–¿Es el principio del fin de las criptomonedas?

–Hay que partir de que no hay activo ni institución detrás que respalde las criptomonedas como sí pasa con las monedas o activos financieros. ¿Hasta dónde se puede decir que hay un valor real o son todo expectativas? Va a pasar como con la bolsa: los inversores se retirarán y ayudará a que la burbuja sea más contenida, salvo que las grandes empresas sigan especulando con las criptomonedas.

–¿Por qué se han desplomado?

–Es una caída que ha sorprendido. Vivimos una situación económica inaudita porque los bancos centrales no han subido los tipos de interés desde hace mucho. Pero cuando la Reserva Federal dijo que los iba a subir se inició la escalada. Si suben los tipos de interés los activos con riesgo empiezan a caer. Nadie esperaba este ajuste de las criptomonedas por la subida del tipo de interés tan alto. Es la primera vez que se da esta situación, pero es un sector con mucha incertidumbre.

–¿Cómo seguían las criptomonedas ajenas hasta ahora a la guerra en Ucrania y a la inflación?

–Siempre hay activos refugio como fueron el oro y el petróleo en su día. Son activos fuera de bancos centrales, de regulación y fiscalmente atractivos. Pero racionalmente no son seguros y se ha demostrado.

–¿Hace falta cultura financiera?

–Si un activo te da un 20% y otro un 1% ya sabes dónde está el riesgo. Muchos lo saben. No son más listos por hacer la inversión del siglo, sino que asumen más riesgo. En banca firmas un perfil de riesgo y las entidades te advierten, pero en las criptomonedas como se compran fuera, en internet, no hay intermediario bancario, nadie te da garantía si inviertes buena parte de tu patrimonio. Todo está en otros países, casi todo online y también hay un porcentaje altísimo de fraudes en ventas con dinero que nunca llega. Es un sector muy peligroso de enorme riesgo.

–Hay criptomonedas que tienen el respaldo real de divisas de curso legal y otras no. ¿Son fiables las primeras?

–La mayoría no tienen una realidad detrás, por eso el valor es expectativa. Monedas como ‘Luna’, buscando más imagen de seriedad sí tenían ese respaldo. Pero se ha visto que la situación de incertidumbre de la subida de tipos de interés no ha sido favorable porque al final entra el riesgo del tipo de cambio. Ha sido una tormenta perfecta y no se esperaba.

–¿Por qué hay que regularlo?

–Hay que evitar que sirvan para eludir impuestos, sanciones o para blanquear actividades delictivas. En España la Comisión Nacional del Mercado de Valores hace advertencias pero es difícil que un país lo regule en solitario. En Estados Unidos obligan a declarar posiciones de más de 100.000 euros en criptomonedas.