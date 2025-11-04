Internacionalizarse para crecer: BBVA y LA GACETA analizan las claves del éxito empresarial

Ángela Pardeiro, responsable de Soluciones Internacionales Noroeste de BBVA; Sandra M. Lage, directora del Dep. Internacionalización, Innovación, Formación y Empleo de la Cámara de Salamanca; y Noelia Serna, directora corporativa de Dulca.

Martes, 4 de noviembre 2025, 04:00

LA GACETA y BBVA celebraron un nuevo webinar centrado en la internacionalización como motor de crecimiento empresarial. Moderado por el director del periódico, Julián Ballestero, el encuentro reunió a Ángela Pardeiro, responsable de Soluciones Internacionales Noroeste de BBVA; Sandra M. Lage, directora del Departamento de Internacionalización, Innovación, Formación y Empleo de la Cámara de Comercio de Salamanca; y Noelia Serna, directora corporativa de la empresa peñarandina Dulca.

Desde el inicio, Ballestero subrayó la importancia de este debate: «La internacionalización es una de las principales vías para garantizar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo». Recordó que las exportaciones españolas alcanzaron cifras récord en 2024, aunque el proceso de salir al exterior no está exento de desafíos. El tamaño de la empresa, la financiación, el conocimiento de los mercados o las tensiones geopolíticas son factores determinantes en ese camino.

Para Noelia Serna, la internacionalización fue una decisión estratégica que marcó un antes y un después en Dulca. Fundada en 1978 por su padre, la empresa comenzó su expansión exterior tras la incorporación de la segunda generación en 2001. «Vimos claro que el mercado había que reorientarlo hacia la gran distribución a nivel nacional y la exportación en el ámbito internacional», explicó.

Los primeros pasos se dieron con el apoyo de instituciones públicas como la Cámara de Comercio, y participaron en ferias comerciales. Gracias a esta estrategia, más del 70% de su producción se destina actualmente a mercados exteriores, con Alemania, Portugal y Francia como destinos prioritarios.

El proceso no estuvo exento de obstáculos. Serna recordó cómo el mercado alemán obligó a la empresa a revisar todos sus procesos de calidad: «Tuvimos que aprender una nueva forma de trabajar, mucho más eficiente. Nos pidieron certificaciones que entonces casi nadie conocía, y eso nos obligó a reinventarnos».

Con el tiempo, Dulca consolidó su posición internacional y aprendió a adaptarse a las normativas, etiquetados y hábitos de consumo de cada país. «En Europa compartimos legislación, pero cuando te diriges a mercados como China o India debes reformular productos y adaptar sabores», señaló.

Desde la Cámara de Comercio de Salamanca, Sandra M. Lage destacó que «la exportación ya no es una opción, sino una obligación» para garantizar la sostenibilidad de las empresas. En su opinión, la internacionalización reduce la dependencia de un solo mercado y abre nuevas vías de crecimiento.

Lage advirtió, sin embargo, que la situación geopolítica actual puede actuar como freno o como oportunidad: «Las tensiones internacionales pueden cerrar mercados, generar fluctuaciones o aumentar costes logísticos, pero también pueden abrir huecos para nuevos competidores».

Destacó, asimismo, que las empresas se enfrentan a barreras de muy diversa naturaleza y que la Cámara ofrece acompañamiento en todas las fases del proceso. «Contamos con una red internacional espectacular, que nos permite apoyar a las empresas en destino y facilitarles el acceso a información, normativas o certificaciones», explicó. Además, la Cámara ofrece formación especializada, asesoramiento sobre subvenciones y ayuda en la adaptación a cambios regulatorios.

Acompañamiento especializado

Por su parte, Ángela Pardeiro recordó que BBVA ha acompañado a más de 128.500 empresas españolas en su expansión exterior durante este año, de las cuales 3.600 pertenecen a Castilla y León. La entidad, que apuesta por la innovación y ofrecer soluciones diferenciales, está presente en más de 25 países y se ha convertido en un socio estratégico para las compañías que deciden dar el salto internacional.

«La expansión a mercados internacionales hace crecer a las empresas y las hace más competitivas», afirmó. Pardeiro enumeró ventajas como diversificar fuentes de ingresos, acceder a nuevos proveedores y economías de escala, y adquirir conocimiento sobre normativas y hábitos de consumo distintos, lo que aumenta la resiliencia empresarial.

El apoyo de BBVA se centra en productos financieros específicos y en asesoramiento experto. La entidad ofrece líneas de financiación de importación y exportación, garantías internacionales, coberturas de riesgo país y de riesgo de cambio de divisa, así como el servicio cross-border, que permite abrir cuentas en el extranjero sin desplazarse.

«Cuando una empresa sale al exterior, necesita financiación, conocimientos y recursos. En BBVA ofrecemos soluciones personalizadas, cobertura de riesgos y acompañamiento desde el primer momento», destacó.

En 2024, la entidad destinó 32.000 millones de euros a apoyar la internacionalización de pymes y empresas, el doble que hace cuatro años. «Queremos seguir en esa línea para que más compañías se animen a salir fuera», subrayó Pardeiro.

El webinar concluyó con una reflexión sobre el papel de la innovación en la expansión exterior. ¿Puede compensar la innovación el menor tamaño de las empresas españolas? Para Noelia Serna, «el tamaño no ha sido determinante. En el sector agroalimentario, más que el tamaño importa la capacidad de adaptarte, de innovar y de rodearte de buenos aliados».

En su opinión, la digitalización y la innovación en procesos han sido claves para mejorar la eficiencia y responder a los estándares internacionales. Serna insistió en que la internacionalización no es un destino, sino un camino continuo: «Cada día seguimos aprendiendo. Cada cliente y cada mercado te enseñan algo nuevo».

Sandra Lage coincidió en que la innovación y la formación son esenciales: «No se trata solo de vender fuera, sino de hacerlo con una propuesta de valor diferenciada, innovadora y sostenible». Desde la Cámara, destacó, se impulsa la digitalización como herramienta para facilitar la competitividad internacional de las pymes.

Por su parte, Ángela Pardeiro recalcó que la apuesta de BBVA por la innovación tecnológica también se traslada al ámbito de la banca internacional, con soluciones digitales que simplifican las operaciones de comercio exterior y la gestión financiera de las empresas.

La sesión terminó con la reflexión de Julián Ballestero: «Salir al exterior es un reto, pero también una oportunidad para las empresas salmantinas y españolas de consolidarse en un escenario global que exige innovación, preparación y aliados de confianza».