Cómo la Inteligencia Artificial (IA) ayuda a prevenir problemas en tu conexión a internet

EÑE Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Setel Conecta Dirección Calle Colombia, 45, nave 9, 37003, Salamanca

Teléfono de contacto 923099660

Página web www.setelconecta.com

SETEL CONECTA apuesta por la IA y el Big Data para anticiparse a los fallos y ofrecer un servicio más fiable a empresas y particulares en Salamanca.

Hoy en día resulta difícil imaginar nuestra vida sin internet. Lo utilizamos para trabajar, estudiar, comunicarnos y también para disfrutar del ocio en casa. Las cámaras de seguridad, los datáfonos o los dispositivos inteligentes dependen de una buena conexión y cuando esta se interrumpe, lo notamos de inmediato.

Conscientes de esta realidad, SETEL CONECTA, operador de telecomunicaciones de Salamanca, ha dado un paso más en su apuesta por la innovación. La empresa ha incorporado sistemas basados en Inteligencia Artificial (IA) y Big Data capaces de anticipar problemas en la red antes de que lleguen a afectar al usuario.

Inteligencia Artificial en tu conexión a internet

Desde que inició su red de fibra óptica e internet en 2014, SETEL CONECTA ha tenido una meta clara: ofrecer una conexión rápida, estable y cercana.

Para lograrlo, la compañía ha ido integrando herramientas tecnológicas que le permiten analizar miles de datos en tiempo real y actuar de forma proactiva ante cualquier incidencia.

Gracias a este sistema, implantado en 2023, el operador salmantino puede detectar comportamientos anómalos en la red, como caídas puntuales o picos de tráfico inusuales, y activar alertas automáticas.

La combinación de IA y Big Data no solo mejora la eficiencia técnica, sino también la experiencia del usuario. Este sistema permite priorizar incidencias según su gravedad y sugerir soluciones de forma automática, optimizando tiempos de respuesta y evitando interrupciones del servicio.

Después, el departamento técnico de la empresa y el Centro de Gestión de Red validan y ejecutan las acciones necesarias para mitigar los problemas, reaccionando de manera proactiva incluso antes de que el cliente pueda detectar el fallo.

Para las empresas, esto se traduce en mayor productividad y continuidad operativa, sin pérdidas por paradas de red. Y para los hogares, significa una conexión más estable y sin sorpresas, incluso en momentos de alta demanda.

Innovación con rostro local

En un sector dominado por grandes operadores, SETEL CONECTA demuestra que la tecnología de vanguardia también puede tener acento salmantino.

Su compromiso con la innovación se combina con una atención cercana: un equipo técnico disponible los 365 días del año, dispuesto a resolver cualquier incidencia con la rapidez y proximidad que caracteriza a una empresa local.

En definitiva, la Inteligencia Artificial no solo mejora las redes, sino también la forma en la que nos mantenemos conectados. Y, en Salamanca, el futuro de internet ya está en marcha.