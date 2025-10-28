La Inteligencia Artificial como herramienta solidaria

Clara Delgado Salamanca Martes, 28 de octubre 2025, 19:20 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

La Universidad Pontificia de Salamanca ha vuelto a dar la bienvenida al mayor 'hackatón' educativo: #Hack4Edu. Decenas de estudiantes se dan cita para enfrentarse a retos y presentar sus proyectos relacionados con la educación digital y la IA en entornos vulnerables. Esta competición, impulsada por ProFuturo, el programa de innovación educativa con tecnología impulsado por Fundación Telefónica y la Fundación 'La Caixa', y la Universidad Pontificia de Salamanca, en colaboración con la Red de Cátedras Telefónica.

«Este año nos centramos en la IA generativa. Los estudiantes, una vez que han propuesto los retos, pueden elegir uno y durante dos días están trabajando en equipos multidisciplinares con el fin de resolver esos retos y tener un producto que ilustre, que la idea se puede llevar a cabo», reconoce Manuel Martín-Merino, uno de los coordinadores de esta actividad. Doce grupos se concentran ahora en la Universidad Pontificia, trabajando sin descanso en los retos propuestos con ideas que pretenden cambiar la sociedad. «Esto ayuda a los alumnos a desarrollar nuevas competencias, a trabajar en equipos con diferentes formaciones y a colaborar con otras personas, que puede que no conozcas de antes», explica el coordinador Manuel José Ruiz.

Uno de estos grupos es Aquahack, una formación de cinco estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia. «Nuestro proyecto es una aplicación para reportar problemas de agua potable en Uganda. Hemos elegido Uganda porque es un país en el que trabaja Profuturo y tienen bastantes problemas de acceso a agua potable para la población, algo que causa varios problemas de enfermedades, además de las diferencias sociales que hay», reconoce Aarón, uno de los integrantes del grupo. Este participante explica que la función de la aplicación es la de reportar problemas de agua potable en las zonas afectadas. «Con los reportes que hemos generado, pretendemos que se pueda mandar por SMS, por llamada o por audio que transcriba la Inteligencia Artificial Generativa, para reportar a las autoridades locales», explicó, recordando que esta iniciativa es una buena idea, ya que contribuye a un problema social, por ello tuvieron claro desde el primer momento que querían participar.

Otro de los proyectos en los que está trabajando uno de los grupos de esta edición es en relación con las personas que tienen riesgo de infarto. «Nosotros estamos desarrollando por un lado, una aplicación y por otro lado una pulsera. El objetivo que tenemos es registrar las pulsaciones de personas mayores o con riesgo de infarto y, con inteligencia artificial, interpretar esos datos de pulsaciones , intentando prevenir si le va a dar un infarto», explica Álvaro, añadiendo que esta aplicación pretende mandar una notificación tanto a emergencias como a los contactos de emergencia de la persona cuando se registre alguna anomalía. «El objetivo es solucionar el problema de la gente que fallece sola por infarto y con esto podemos ayudar a salvar muchas vidas», reconoce.

No todos son proyectos nuevos, sino que algunos continúan el recorrido que comenzaron hace un año en esta misma competición. Es el caso del grupo de Lucía, que comenzó en el Hack4Edu de la edición pasada y que consiguió ganar la fase local del pasado año. Su proyecto: una aplicación para ser capaces de incluir a las personas sordas en la sociedad. «Actualmente hay un gran porcentaje de población que necesita la lengua de signos para poder comunicarse. Existe ese fallo, esa brecha en la educación, en donde no hay suficientes intérpretes ahora para que se puedan incorporar en las aulas, en el sistema sanitario o en cualquier parte», explica Lucía. «Nuestra aplicación lo que hace es posible la comunicación bilateral entre ambos. Estamos haciendo con la inteligencia artificial que es capaz de leer la lengua de signos y traducirla en texto o al revés», afirma, haciendo hincapié en en el objetivo es el de buscar cómo poder incluir a las personas que tienen discapacidades en las aulas y en la sociedad en general.