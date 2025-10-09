Inteligencia Artificial para afrontar el reto demográfico

Jueves, 9 de octubre 2025, 05:30 Compartir

La Cátedra Internacional en Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico (DemIA) surge con el propósito de dar respuesta a los desafíos que plantea el Reto Demográfico, especialmente en lo relativo a la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental y la habitabilidad humana. Para ello, se apoya en las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías vinculadas a la Inteligencia Artificial, entendida como una herramienta clave para generar soluciones innovadoras que puedan aplicarse en distintos contextos sociales, económicos y medioambientales.

Los objetivos de la Cátedra se articulan en varias líneas fundamentales. En primer lugar, la cooperación, buscando crear lazos entre universidades, empresas, centros de investigación, European Digital Innovation Hubs, agencias de desarrollo y administraciones públicas, tanto a nivel nacional como internacional. En segundo lugar, la sinergia, promoviendo investigaciones que integren la Inteligencia Artificial con otras áreas del conocimiento como la economía, las humanidades y los estudios de género. A esto se suma la formación, con el propósito de materializar la enseñanza de la IA en titulaciones oficiales y asegurar la transferencia de los avances tecnológicos a la sociedad. Otro objetivo central es la investigación, fomentando la innovación en torno a la IA Fiable y dinamizando el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al Reto Demográfico. Finalmente, se persigue la publicación y difusión del conocimiento generado, asegurando que este llegue lo más lejos posible y tenga un impacto real mediante libros blancos, publicaciones científicas, congresos internacionales y redes de colaboración entre academia e industria.

Actividades

Las actividades que desarrolla la Cátedra se estructuran en torno a distintos ejes de acción. En el ámbito de la formación, impulsa programas académicos que van desde los Trabajos Fin de Grado y Tesis Doctorales hasta la creación de un nuevo Máster Universitario en Inteligencia Artificial y Reto Demográfico. Además, organiza actividades de capacitación específicas dirigidas a empresas, con el objetivo de trasladar los conocimientos generados desde la investigación hacia la práctica empresarial y social. En el campo de la investigación, promueve estudios de carácter interdisciplinar y fomenta desarrollos experimentales, asimismo, trabaja en el diseño de nuevos modelos de machine learning, de Inteligencia Artificial explicable y en arquitecturas innovadoras basadas en Gemelos Digitales y Federated Learning. En cuanto a la publicación y difusión, la Cátedra se compromete a compartir los resultados alcanzados mediante la elaboración de un libro blanco virtual sobre IA Fiable y Reto Demográfico, publicaciones en revistas científicas de alto impacto y la organización de un congreso científico-técnico internacional.

IA4Rural

Además de las actividades propias de la Cátedra, desde DemIA se impulsa IA4Rural, un clúster internacional que conecta empresas, asociaciones, centros tecnológicos, European Digital Innovation Hubs, universidades y ayuntamientos con un objetivo común: promover la transformación digital del mundo rural mediante Inteligencia Artificial.

La misión de IA4Rural es responder al reto demográfico y mejorar la competitividad de los sectores productivos, aplicando tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT), la automatización de procesos, el análisis de datos, la optimización de recursos y soluciones de IA de última generación para lograr un desarrollo rural sostenible e innovador.

Destacar además que el equipo de IA4Rural analiza las necesidades específicas de cada proyecto y diseña estrategias personalizadas que se concretan en: formación especializada, innovación colaborativa, vigilancia tecnológica, difusión de actividades, visibilidad en ferias y congresos, acceso a nuevos proyectos estratégicos e investigación en I+D+i.