El Instituto Flamenco Rebeca GarVía se traslada a la Avenida de Italia

El Instituto Flamenco Rebeca GarVía inicia una nueva etapa en Salamanca con el traslado de su sede principal desde la calle Consuelo a la Avenida de Italia, 39. Este centro de formación en baile flamenco, dirigido por Rebeca Garvía Medina, amplía también su presencia con un nuevo espacio en el Centro Comercial El Tormes, donde se impartirán clases de iniciación de flamenco y sevillanas.

Con más de 15 años de experiencia en la enseñanza de flamenco, así como en escenarios nacionales e internacionales, Rebeca Garvía ofrece un proyecto educativo que combina calidad, innovación y pasión por la danza. El centro imparte formación en distintas disciplinas, como flamenco, clásico, danza urbana, baile moderno y sevillanas, con programas adaptados a diferentes edades y niveles. Además de las clases regulares, el Instituto organiza cursos intensivos, talleres coreográficos, eventos y espectáculos.

Premios

La trayectoria del Instituto también está avalada por los premios obtenidos en distintos certámenes. El Grupo Azulejos de Lunares recibió el tercer premio en el Certamen de Danza Escena, en Valladolid, mientras que el Dúo Raíces logró el segundo puesto en el Campeonato Nacional de Dancing Star Events y participará en el Europeo en 2026. Asimismo, los talleres coreográficos especiales que se celebran en Rivas (Madrid) fueron reconocidos con el galardón a la Mejor Puesta en Escena.

