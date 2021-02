La inquietud entre los empresarios del ocio nocturno de Salamanca crece, esta vez porque han sido muy pocos los que han logrado la moratoria de los créditos ICO que entró en vigor el 18 de noviembre y que permite ampliar el vencimiento de 12 meses hasta un máximo de tres años, contando desde el momento de la formalización. La medida se puso en marcha el pasado 17 de marzo y según el representante del sector en la Asociación de Hostelería, Manuel Hererro, “prácticamente todos” los empresarios salmantinos la solicitó.

“Cuando hemos ido a las entidades bancarias para reclamar la ampliación nos dicen que aún no disponen del sistema, que no cuentan con un procedimiento para hacerlo... Que nos dieran largas en octubre que aún teníamos tiempo por delante tenía un pase, pero estamos en febrero y nos empiezan a cargar las cuotas ya”, denuncia. “Se habló de dos años más de moratoria y de momento a casi nadie se la han concedido”, insiste el representante, poniendo énfasis en que nadie les garantiza este beneficio en un momento en el que no generan ingresos, ya que sus negocios están cerrados desde que se decretó el nivel 4 de riesgo.