Innovar en Salamanca y Castilla y León: retos compartidos entre empresas y administración

Innovación e investigación son dos retos que comparten tanto la empresa como la administración y el eje fundamental de una de las mesas de la sexta edición del congreso LIBRO BLANCO PARA EL DESARROLLO DE SALAMANCA en la que participa el director territorial de Recoletas Salud, Óscar Iglesias.

Si analizamos la situación actual y las perspectivas de desarrollo para fomentar el crecimiento de los sectores más relevantes de la economía salmantina, Recoletas Salud tiene mucho que decir en cuanto a disertación sobre la transformación digital en salud, la modernización de la atención médica y la colaboración entre empresas y participación de proyectos innovadores con la Universidad de Salamanca como es Pulso Vital 2.0. Un proyecto pionero para la prevención de enfermedades cardiovasculares donde la Universidad de Salamanca y Recoletas Salud trabajan conjuntamente e investigan y diseñan una solución integral basada en inteligencia artificial para la detección temprana de arritmias cardíacas y la prevención del ictus.

Pulso Vital

Pulso Vital fue la primera versión creada por Recoletas Salud y puesto en marcha en Zamora con la misma finalidad y actualmente, «Pulso Vital 2.0» emplea dispositivos inteligentes que analizan la actividad cardíaca de forma no invasiva y en tiempo real. Gracias a la IA, estos dispositivos pueden detectar patrones anómalos y alertar a los profesionales de la salud antes de que se produzcan eventos graves. Algo importantísimo en salud preventiva ya que mejora la detección de la fibrilación auricular – ante sala del ictus que puede generar falsos positivos-. Y, además, el sistema genera recomendaciones personalizadas para cada paciente y permite la realización de estudios epidemiológicos continuos, ayudando a mejorar las estrategias de prevención a nivel poblacional y se espera que, dentro de tres años, los resultados de este proyecto sienten las bases para una nueva generación de sistemas de prevención cardiovascular inteligente aplicables a todo el territorio europeo.

Soluciones tecnológicos basadas en IA

La innovación e investigación ha hecho también que Recoletas Salud esté desarrollando e implementando soluciones tecnológicas basadas en IA en el sector salud con un copiloto clínico con IA en más de 50 centros médicos y hospitales de España.

Gracias a la colaboración actual con Tandem Health, compañía europea líder en digitalización del sector sanitario mediante la inteligencia artificial (IA), más de dos millones de consultas anuales realizadas en el ecosistema de Recoletas Salud en nuestro país, contarán con una solución tecnológica diseñada para aliviar la carga administrativa de los profesionales y mejorar la calidad de la documentación médica. Porque, además, apostar por la digitalización de la atención médica es apostar por una sanidad más humana, ágil y eficiente al servicio de una mejor salud de pacientes y sociedad.

Equipamientos de vanguardia

Recoletas Salud apuesta por la innovación, la alta tecnología y por equipamientos de vanguardia que, además de poner a disposición de los pacientes en todos sus centros, ofreciéndoles seguridad y beneficios para su salud, fija y atrae el talento de grandes profesionales que pueden desarrollar su carrera e investigar con la garantía de seguir creciendo y avanzando en el campo de la salud de la mano de los últimos avances tecnológicos. Y lo pueden hacer en esta tierra.