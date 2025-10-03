InmoClip celebra la Fiesta del Otoño con la sociedad salmantina

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:27 | Actualizado 10:12h. Compartir

En poco tiempo, InmoClip ha conseguido posicionarse como una de las agencias inmobiliarias y empresa de reformas líderes en Salamanca debido sobre todo a su equipo humano así como las nuevas metodologías utilizadas en cada uno de los procesos del negocio: desde la captación hasta la firma final de cualquier tipo de inmueble. Para celebrarlo, InmoClip organizó ayer una fiesta con más de 200 clientes, proveedores y amigos en el restaurante Ágora DA2, en la que fue, sin duda, la Fiesta de Otoño referencia de la sociedad salmantina año tras año.

Ampliar

Agencia inmobiliaria

InmoClip es una agencia inmobiliaria ubicada en la Calle Bermejeros, 34, en Salamanca. Forma parte del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria como API y surge con la intención de renovar la calidad de los servicios inmobiliarios en la ciudad, tradicionalmente estancados. Desde su fundación, los impulsores de la empresa tuvieron como objetivo brindar a sus clientes servicios inmobiliarios de primer nivel junto con una gama de prestaciones adicionales que hagan que la compraventa o el alquiler de una propiedad se convierta en una experiencia más completa y satisfactoria.

La empresa está especializada en la gestión integral de activos inmobiliarios, abarcando la comercialización, la administración y la consultoría de todo tipo de inmuebles en Salamanca y su provincia. Su catálogo de propiedades es extenso y se incrementa constantemente.

Ampliar

Entre los nuevos servicios que InmoClip ofrece desde hace meses a sus clientes es la realización de reformas integrales de pisos, interiorismo y diseño de interiores. La empresa se dedica a transformar espacios, ofreciendo soluciones integrales que abarcan desde la remodelación estructural de viviendas, locales u oficinas hasta el diseño de interiores personalizado. Su labor combina la ejecución técnica de obras. También ofrecen proyectos de redistribución de espacios, asesoramiento en materiales, mobiliario a medida y optimización de la luz y la funcionalidad de cada ambiente.

Ampliar

El objetivo de InmoClip es mejorar la calidad de vida de sus clientes, creando espacios cómodos, modernos y estéticamente atractivos. Para ello trabajan con un equipo multidisciplinar de arquitectos, interioristas y técnicos especializados, garantizando resultados de calidad, cumplimiento en los plazos y un acompañamiento personalizado durante todo el proceso.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar