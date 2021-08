Inminente reforma en las pistas de tráfico de Salamanca

Las instalaciones del centro de exámenes que la Jefatura Provincial de Tráfico tiene en el polígono de Los Montalvos serán renovadas este verano. Aprovechando el cierre de la Jefatura y el parón de exámenes teóricos y prácticos desde el 23 de agosto al 3 de septiembre (10 días hábiles, en fechas pactadas con las autoescuelas para que los examinadores se cojan las vacaciones), se hará un reasfaltado integral del circuito. Pero además, con motivo de las obras, Tráfico ha confirmado a este periódico que realizará también una nueva configuración de las pistas de tal manera que “cada una de las distintas pruebas en circuito cerrado disponga de su propio espacio y no se solapen como en la actualidad”.

Por eso, la Jefatura justifica que ya se ha desplazado la ubicación de la puerta de acceso “para evitar así que el paso continuo de los vehículos pesados deteriore la zona de pruebas reservada a motocicletas”.

Aunque las obras de reasfaltado y repintado no comenzarán hasta el 23 de agosto, la Jefatura de Tráfico ha decidido que los turismos de las autoescuelas, “que no tienen que realizar ninguna maniobra en circuito cerrado”, no accedan al recinto como hacían antes sino que estacionen en la calle durante los exámenes prácticos. Algunas autoescuelas transmiten su malestar por el hecho de que lleven semanas cogiendo a los alumnos en la calle y realizando el inicio del examen práctico con las comprobaciones del vehículo ante el examinador en la vía pública “sin garantías de seguridad” y no dentro del recinto de Tráfico como se hacía antes, pese a que no se han iniciado las obras de asfaltado. También desde las autoescuelas se refieren a la molestia que supone para los alumnos el que no tengan acceso a los baños del edificio de Tráfico.

“Creemos que, con carácter general, no necesitan acceder al recinto”, responden desde la Jefatura, e insisten en que se hay “constante contacto con los representantes del sector de autoescuelas en la provincia y hasta ahora no se ha dado traslado de queja alguna en este sentido”, una circunstancia que valoran, agregan, “pues son evidentes las molestias que toda obra siempre conlleva”. “Pero creemos que, pese a ello, merecerán la pena y todos, las escuelas y sus aspirantes incluidos, nos veremos beneficiados”, insisten desde Tráfico.

Por otra parte, en cuanto al parón del verano, este año la Jefatura ha acordado cerrar del 23 de agosto al 3 de septiembre, 10 días hábiles, a diferencia del pasado 2020 que no se cerró por el covid, o por encima de los 5 días hábiles que se paró en los veranos de 2019 y de 2018 respectivamente. El objetivo de la paralización de los exámenes teóricos y prácticos durante dos semanas este verano es que los cinco examinadores se cojan a la vez las vacaciones para que no haya tantos problemas de colapso de alumnos para las pruebas. Esta medida, a quien más perjudica es a los alumnos de pueblos como Béjar y Ciudad Rodrigo, según apuntan las autoescuelas.

Estos meses, los centros de educación vial explican que “van salvando” con la llegada de alumnos y no hay atascos graves para las pruebas como sí sucede en otras provincias de España. El cierre durante dos semanas sirve también para que las autoescuelas puedan dar vacaciones a sus profesores y en septiembre se retome el ritmo de exámenes con la llegada del inicio del curso y nuevos alumnos.

Desde que se inició este año 2021 las autoescuelas de Salamanca se han tenido que adaptar al nuevo sistema Capa implantado por la DGT en España para gestionar la bolsa de aspirantes a conductores pendientes de examen. Aunque el sistema no contenta del todo a las autoescuelas, éstas se han terminado adaptando. Eso sí, algunos centros se quejan de que con el parón de agosto, la Jefatura les obliga ya a dar la cifra y nombres de los alumnos que se presentarán a mediados de septiembre, algo muy prematuro, según critican.