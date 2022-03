Inmaculada Sánchez Barrios: “Hay que seguir eliminando obstáculos que limiten la promoción profesional de las mujeres”

La profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca Inmaculada Sánchez Barrios participará el próximo martes en el I Congreso de la Mujer de LA GACETA.

¿Cuáles son los avances conseguidos a nivel universitario?

La Universidad de Salamanca, como sabemos, es más de ocho veces centenaria, sin embargo las mujeres no han podido acceder a ella hasta hace poco más de un siglo. En el resto de universidades ha pasado lo mismo, únicamente podían estudiar en ellas los hombres. Desde 1910 (año a partir del cual en España las mujeres se pudieron matricular) hasta ahora, ha dado un vuelco la situación, constituyendo en la actualidad alrededor de un 60% del estudiantado. También en el profesorado y resto del personal las mujeres se van incorporando con fuerza, aunque las cifras son más bajas. De todas formas todavía queda mucho por hacer en diversos aspectos.

¿Y qué pasos hay que dar?

Como apunté antes, el acceso a la Universidad está dentro de lo que se denomina “equilibrio”, es decir, en una proporción 40%-60%, en este caso con mayor número de mujeres matriculadas, tanto en los grados, como en másteres, doctorado, aunque es cierto que son cifras generales, pues en algunas titulaciones –sobre todo ingenierías y otras STEM- todavía son muy mayoritarias las cifras de hombres. Un paso sería estimular a las niñas y jóvenes para que no tengan reparos a la hora de elegir esas carreras, divulgar que las ciencias, las matemáticas, la informática... no son campos vedados a las mujeres. Es más ellas, obtienen en muchos casos mejores resultados académicos. En otro aspecto, en cuanto al profesorado, todavía existen unos números poco favorables según se va ascendiendo en el escalafón, aunque se ha ido avanzando bastante en los últimos años. En 2012 solo había 40 catedráticas en toda la USAL y en diez años se ha duplicado el número, y aun así hoy representan solo el 30% del total de las cátedras. Y también en los órganos de gobierno y representación existe una menor presencia femenina. Hay que seguir trabajando para eliminar obstáculos que limiten la promoción profesional y la participación de las mujeres en los órganos de tomas de decisiones, como igualmente en las investigaciones, siendo investigadoras principales.

¿Hacen falta cuotas para que romper el techo de cristal?

A pesar de lo que la legislación pueda ir regulando al respecto, yo no soy partidaria de las cuotas. Entiendo que para cada puesto y cargo deben estar las personas más cualificadas, las que tengan más méritos, independientemente de su sexo. Pero también es verdad que, a pesar de haber mujeres muy válidas —incluso con más méritos que muchos hombres—, si no hubiera sido por las cuotas, nunca hubieran sido elegidas o nunca hubieran llegado a los puestos más altos. Ójala no hagan falta.

El problema es que en muchas ocasiones son las propias mujeres las que no quieren asumir la dirección ¿por qué?

Creo que las mujeres tenemos muy desarrollado el sentido de la responsabilidad, que para nosotras es muy importante la familia (no digo que para los hombres no lo sea) y es evidente que las mujeres son las principales cuidadoras, tanto de los hijos como de personas dependientes, lo cual hace que, si hay que elegir entre criar a un hijo y prosperar profesionalmente, muchas decidan “aparcar de momento” su proyección profesional. Lo importante es que no hubiera necesidad de elegir, que la corresponsabilidad en la pareja fuera real, que las medidas de conciliación fueran suficientes.

Desde la Unidad de Igualad, ¿cuál es la estrategia a seguir?

Ahora estamos en pleno proceso de elaboración de un nuevo Plan de Igualdad, habiéndose creado la Comisión Negociadora, paritaria, del mismo, en la cual la Unidad de Igualdad tiene un papel fundamental. Estamos abordando el diagnóstico de la situación, con el examen y análisis de datos cuantitativos y cualitativos de los distintos aspectos relativos a su personal: selección y contratación, formación, ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, docencia e investigación, condiciones de trabajo, salarios..., con todos los datos desagregados por sexos. Y la elaboración del Plan de Igualdad se realizará teniendo en cuenta las conclusiones que se establezcan en el diagnóstico y tendrá unos objetivos con medidas concretas en cada materia, unos indicadores y una temporalización. Aparte de ello la Unidad de Igualdad lleva a cabo actuaciones en materia de formación tanto de estudiantes como del profesorado y demás personal, también realizamos actos de sensibilización de muy diversos tipos en materia de igualdad y para la prevención de la violencia de género, colaboramos con distintas instituciones locales, autonómicas y estatales.