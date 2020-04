Inma Hernández, peluquera salmantina: "Llevo trabajando desde los 15 años y me está costando"

Inma Hernández responde al teléfono con la voz quebrada. "Fíjate cómo se me pone de no hablar apenas con nadie", explica. Ella también vive sola en un piso del Alto del Rollo, en Salamanca capital, desde donde trata de ponerse en contacto a menudo con sus familiares y amigos. "Estoy acostumbrada a hacer vida independiente. Antes vivía con mi hermana pero ella se casó y llevo viviendo sola 8 años, aunque es verdad que estos días me afecta más el no poder salir a la calle".

Trabaja como peluquera en un local de la avenida de Comuneros y acostumbrada al trajín de clientas, le es difícil no tener ninguna labor, más que las domésticas, que hacer estos días. "Llevo trabajando desde los 15 años y la verdad que me está costando. Por suerte nunca he tenido un parón tan grande, solo en el periodo de vacaciones, y echo mucho de menos estar de cara al público y a mis compañeras", lamenta.

Ahora está dedicando su tiempo a limpiar, coser, empaparse de sus novelas románticas y policíacas favoritas, hacer yoga y ver la tele. "El problema es que muchas veces veas lo que veas no te permite desconectar del coronavirus", afirma en alusión a la gran cantidad de información que estos días se difunden en los medios de comunicación.

Por eso siente un gran alivio al tener teléfono móvil, el instrumento que estos días se ha convertido en su aliado para seguir sintiendo cerca a sus allegados.