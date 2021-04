Ingresos de vacunados en Salamanca que no habían dejado pasar el plazo de inmunidad

Fuentes médicas del Hospital advierten de que algunos mayores de 80 años han tenido que ser ingresados a pesar de que habían recibido las dos dosis de la vacuna, pero se habrían infectado antes de que pasen los 7 a 14 días que hay que aguardar para adquirir la máxima inmunidad.

Los especialistas sanitarios advierten de que haber recibido el ciclo completo no significa que ya se pueda ‘tirar’ la mascarilla y hacer vida normal. No, al menos, hasta que haya un importante porcentaje de población que también esté vacunada y el virus deje de circular.

“Hemos recibido dos o tres pacientes que eran bastante mayores y que tenían las dos dosis recién puestas, pero que no habían dejado transcurrir el tiempo indicado para desarrollar la inmunidad”, apuntan desde el Clínico.

Una vez que se recibe la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, la farmacéutica indica el máximo nivel de anticuerpos se genera al cabo de una o dos semanas desde ese segundo pinchazo.

Otro de los motivos para no caer en una ‘falsa relajación’ es que la vacuna, incluso en su máximo nivel de inmunidad, no alcanza el 100% de efectividad, por lo que habrá gente que se siga contagiando. Eso sí, las infecciones no son tan graves.

Los datos de Estados Unidos son, posiblemente, el mejor escaparate para comprobar el resultado que ofrecen las vacunas.

Cerca de 66 millones de personas han recibido, al menos, una dosis y entre esos vacunados solo se han registrado 5.800 contagios (un 0,008%).

De esas 5.800 personas que se llegaron a contagiar a pesar de haber recibido una o dos dosis, menos de 400 necesitaron ser hospitalizados y cerca de 75 -los de mayor edad- perdieron la vida.

Estados Unidos solo está utilizando tres tipos de vacunas y las estadísticas reales son bastante parecidas a las de los ensayos. La vacunación norteamericana otorga un 91% de eficacia a la vacuna de Pfizer, que en los ensayos alcanzó el 95%. La de Moderna registra un 90% de efectividad y un 72% para la de Janssen. Las cifras son muy buenas, pero también confirman que la seguridad total no existe, por lo que no se puede bajar la guardia, y menos entre la población anciana.