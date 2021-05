Ingresada por covid: “Vi morir a mi compañera; me marcó”

Tristeza. “Lo que me ha quedado de la covid ha sido una tristeza enorme. Yo era una persona muy activa, pero cuando estuve ingresada en el hospital vi morir a una persona a mi lado. Estás sola, no puedes ver a nadie. Se produce un cúmulo de circunstancias y cuando sales te crees que estás curada, piensas que todo va a ir bien, pero de repente empiezan secuelas y secuelas y me siento muy triste. Lloro por casi todo”. Así resume Carmen Mateos el cambio que ha experimentado su vida como consecuencia de haber sufrido el coronavirus. Fue en octubre. Estuvo ingresada dos semanas y desde entonces acumula dolencias físicas que le impiden recuperar la vida que llevaba antes. Solía caminar todos los días, también hacía natación. Y ahora apenas puede hacer ejercicio.

“Cuando estuve ingresada y vi fallecer a una persona a mi lado pensé: no me puedo morir aquí sola”

Carmen ha inoculado la tristeza cual vacuna. Tristeza que comenzó a fraguarse mientras estaba ingresada. “Mientras estuve en el hospital veía a personas que creía estaban peor que yo. Pero cuando ves morir a una personas a tu lado, a la que veía mejor que a mí, pensaba: no me puedo morir aquí sola. No quería irme sin dar un abrazo a mi hijo. Para mí hay un antes y un después”, añade con el tono de voz afectado por los recuerdos y sensiblemente emocionada. Saca fuerzas de flaqueza para mirar al futuro con optimismo. No en vano es joven. Tiene 73 años. Pero necesita ayuda para superar el momento anímico que padece. “Ahora veo la vida de otra manera, valoro las cosas de manera distinta. Me subí a una ambulancia y no vuelves a saber nada de tu familia. Se pasa mucha angustia, una tristeza enorme”, añade. De regreso a casa se llevó “las miradas de los sanitarios”. “No olvidaré nunca sus ojos, sus voces, porque el trato fue maravilloso”, añade.

“He pasado mucha angustia, una tristeza enorme. Y el miedo no se va. Me gustaría salir como antes, pero no puedo”