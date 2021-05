Está siendo una oportunidad magnífica para que cientos de salmantinos disfruten de la jornada soleada y de la originalidad de las once pruebas planteadas por la organización de este certamen que en la última década se ha convertido en un referente para todos los amantes de la fotografía.

Para Flor Boyero, que es el primer año que participa, está siendo una experiencia muy entretenida pues en ediciones anteriores se había quedado con las ganas de concursar, pero hasta ahora no había podido estar por diferentes motivos. “Es una experiencia muy entretenida. Tenía muchas ganas de por fin poder participar”, describe Boyero.

Mauricio Alberto Limia, que concursa por primera vez, asegura que se ha apuntado para pasárselo bien. Va en grupo con otros tres amigos, incluyendo a Pedro, que se ha acercado desde Zamora. Las 11 pruebas propuestas le parecen divertidas. “Los temas planteados me han parecido diferentes a los de otros años: más profundos e incluso más fastidiados. Pero nunca sabes qué vas a encontrarte en la ciudad. No tengo nada en mente, salgo en modo Zen, con la cámara preparada. Disparo por intuición” en una jornada que va disfrutar en cuadrilla, también junto a Carlos y Paco, incluyendo algún descanso para tomar un refrigerio y comer.

Julián Ramos también va en grupo, con Sergio Dueñas, Adrián Prieto y Susana Blázquez. Tiene experiencia en el maratón tras participar en siete ediciones e incluso ha ganado algún premio en anteriores ocasiones. Da clases en el INICE (Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas) y hoy quiere pasar un buen día junto a algunos alumnos, a los que hacía tiempo que no veía. En este equipo hay ilusión por ganar algún premio, una meta que incentiva su creatividad.

Para Miguel Ángel Trujillo, que participa por primera vez al haber trasladado su residencia a Salamanca, el X Maratón Fotográfico de LA GACETA le propone pensar en las fotos ideales. “Cuesta más pensar que hacer el reportaje porque no es cuestión de hacer 4.000 fotografías. Siempre me ha gustado este mundo amateur, invertí en una cámara y me gustaría llevarme algún premio, pero siendo el primer año hay que pensar en participar”.